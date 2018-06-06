《經濟通通訊社６日專訊》《新華社》報道，有美媒早前指，中方提議從美國採購近７００
億美元農產品和能源產品，這個前提是特朗普政府放棄對中國的關稅威脅，但如果美國總統特朗
普繼續推進對５００億美元中國商品的加徵關稅計劃，上述採購提議不會生效。（ｌｃ）
06/06/2018 13:39
【貿易開戰】官媒：中方提議採購美農產品，前提是美放棄關稅威脅
《經濟通通訊社６日專訊》《新華社》報道，有美媒早前指，中方提議從美國採購近７００
億美元農產品和能源產品，這個前提是特朗普政府放棄對中國的關稅威脅，但如果美國總統特朗
普繼續推進對５００億美元中國商品的加徵關稅計劃，上述採購提議不會生效。（ｌｃ）
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