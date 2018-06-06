《股林淘金－林家亨》港股短期窄幅上落，內房升勢可持續

《股林淘金》早前意大利政局前景不穩，令到歐洲資金外流，情況近兩、三天有所收斂，早

上也傳出，中國有意在貿易方面對美國作出重大讓步，若白宮不打貿易戰，北京願意在第一年增

加購買總值接近７００億美元（５４６０億港元）的美國貨品；主要包括農業和能源產品，美國

亦傳出跟中興（００７６３）達成協議，預期中興將會恢復運作，令市場恐慌情緒降溫。



但資金流入美國的情況也持續，美國債息開始穩定，兩年期債息回順至２﹒４９厘，１０年

期債息亦回落至２﹒９２厘，但３０年期債息沒有回落，保持在３﹒０８厘之上。



美股昨日（５日）亦是窄幅拉鋸，道指跌１３點，保持在１００天移動平均線之下，預計恆

指短期會於３０８００點至３１５００點這個區域反覆上落，因此持藍籌股的投資者，仍可以等

待更高的水平才吼高位套利。個別板塊方面，受惠於剛性需求強勁，相信內房股的升勢短期是應

該可以持續的。



＊三一國際業績強勁＊



近期有報道指出發改委將採取增產量、增產能、增運力、增長協等９項措施，以進一步穩定

煤炭市場，促進市場煤價回歸合理區間，可是對於限價一事，應只針對部分煤產品而已。所以今

年以來，煤炭供需處於平衡狀況，現在還是主要依賴政府政策的執行力度。



踏入６至８月為煤炭旺季，價格或許仍會上漲，投資者除了可留意煤炭板塊中的傳統煤炭公

司之外，還可以留意煤炭裝備股三一國際（００６３１）。集團專門從事煤炭採掘成套設備研發

，製造及銷售的大型裝備製造企業，三一國際早前發布了季度業績，期內營業額比去年同期大增

９７％至９﹒９７億元人民幣，淨利潤更增長１４０％至１﹒７２億元，公司盈利的增速十分明

顯。



現時三一國際手頭訂單已達兩至三個月，礦用車在手訂單更達１０億元人民幣，相信在訂單

高增速的勢頭下，營收和利潤率亦會進一步提高。除了行業勢頭良好外，加上集團市值已超過

７０億港元，隨時有機會列入深港通的候選名單。雖然三一國際市盈率偏高，但有強勁的盈利增

長支持，加上股息率高達６﹒４％，估值合理。短線技術走勢方面，集團股價近期持續創下三年

高位，明顯跑贏大市，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

