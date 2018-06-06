【京城近觀】「微商式新媒體人」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》用手機透過社交媒體看新聞，已經成為了現

在大多數現代人的習慣，而透過社交媒體推送新聞消息的人近來多了個名字，叫做「微商式新媒

體人」，有媒體朋友說，包括我自己，看完瞬間扎心。

前陣子我和朋友一起吃飯，朋友也是財經記者，我們跟大多數人一樣，手機不離身已經成為

習慣。叮，手機提示聲起，朋友拿起一看，是一條重要新聞推送，她打開看了幾秒，先把推送轉

發到朋友圈，然後再轉發到工作群，前後花了不到半分鐘。所謂微商式新媒體人，她大概也能算

上半個，沒能算一個，是因為她朋友圈除了新聞，還會發一下自己的生活動態。

「微商式新媒體人」是甚麼？這個名詞出自新榜的《２０１８新媒體青年辭典》，指的是平

時經常發朋友圈，轉發各種文章，連微商看見了，都忍不住想拉黑。



＊社交媒體是微商的重要宣傳途徑＊



自從微商興起，因為做微商門檻低，不需要付出很高成本，幾乎每個人都能做，愈來愈多人

轉行做微商，而社交媒體也成為了微商的重要宣傳途徑。微商的朋友圈有一種自己的特色，比如

說很少的文字，大量的顏色豐富的表情符號，或者是用標點符號砌出各種樣的圖案，讓人有一種

十幾年前在玩留言板的即視感，非常的眼花繚亂，各種「強烈推薦」、「今日福利」；還有就是

付款轉帳截圖，以此證明自己真的在做生意，交易都是真金白銀。

如果你有幾個微商朋友，那麼，朋友圈隨手一截都是廣告，就是再正常不過的事情了。除了

發廣告，微商朋友也會發勵志正能量早安和晚安語錄。網上還出現了微商的宣傳手法和傳播方法

匯總，手把手教你怎麼發朋友圈，叫不了你買東西，刷刷存在感也是好的，但微商的頻繁刷屏，

對於想透過朋友圈了解朋友近況的人，無疑有點煩，以至於「連閨蜜都忍不住把你拉黑」。



＊媒體在社交平台更親民＊



其實，社交媒體看新聞早就成為了主流趨勢，移動互聯網新聞也會繼續蓬勃發展。想想特朗

普之所以成功當選美國總統，社交媒體絕對是功不可沒。如果你的朋友，很多都是媒體人，刷一

刷朋友圈就能知道今天所有的熱點新聞，可能也不是甚麼壞事。

而傳統的媒體在新媒體平台，像是微信公眾號、微博，不少都表現得打破舊的束縛，放飛自

己，以調侃式語言拆解時局。譬如說《人民日報》海外版的微信公眾號就有一個很不《人民日報

》的名字－－俠客島，第一次看到的時候還以為是哪個武俠小說迷的自媒體創作，跟另外一個金

迷大Ｖ「六神磊磊」差不多。不細看的話，實在看不出有如此官方的背景。俠客島的作者一般自

稱自己為島叔、島哥或島妹，也讓人感覺比較親切。



＊各行各業都在刷屏＊



朋友圈宣傳不只是微商和媒體人的專屬，各行各業都有。之前我的朋友圈就有一些公司，把

公司老闆出席了甚麼活動、行程、做了甚麼演講，都編成統一的朋友圈文字和圖片，發到工作群

裡，然後讓所有員工一起發到朋友圈，不發的話就不合群。

不想發或者不想太騷擾朋友的話怎麼辦？有些員工就會設定公司同事分組，所發的每一條公

司朋友圈都是同事可見，這樣子既不會騷擾朋友，又能完成公司任務。不過，半點達不到宣傳效

果，又浪費了員工的精力和時間。可能老闆看出這樣的效率不高，這種朋友圈後來就見得比較少

了。

不過，如今朋友圈的刷屏來自各行各業，做地產的、賣保險的、做公關的、賣車的，真是要

甚麼有甚麼。對新媒體人來說，每發出一篇文章都是全新的挑戰，拿起手機轉發到朋友圈，既能

增點閱讀量，也能讓認識的人知道自己正在關注著甚麼話題。有時候，通過朋友圈各種各樣的刷

屏消息，的確了解到很多有用信息。說到底，「微商式」工作也都很不容易的。

