【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２１點子，報６﹒４０３６

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０４０，較上個交易日大漲

１１７點子，為５月１４日以來最大調升幅度。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１點子，報６﹒４０３６，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０１５。（ｌｃ）

