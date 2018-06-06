《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０４０，較上個交易日大漲
１１７點子，為５月１４日以來最大調升幅度。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１點子，報６﹒４０３６，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０１５。（ｌｃ）
06/06/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２１點子，報６﹒４０３６
《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０４０，較上個交易日大漲
１１７點子，為５月１４日以來最大調升幅度。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１點子，報６﹒４０３６，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０１５。（ｌｃ）
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