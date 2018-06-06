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即市新聞

06/06/2018 16:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升５９點子，報６﹒３９５６

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９５６，較
上個交易日４時３０分收盤價升５９點子。全日在６﹒４０３６至６﹒３８６４之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌大漲１０１點子，報６﹒３８６６。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０４０，較上個交易日升１１７點子。（ｌｃ）

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