【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升５９點子，報６﹒３９５６

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９５６，較

上個交易日４時３０分收盤價升５９點子。全日在６﹒４０３６至６﹒３８６４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌大漲１０１點子，報６﹒３８６６。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０４０，較上個交易日升１１７點子。（ｌｃ）

