【人行放水】人行超量操作４６３０億ＭＬＦ，促進信用債市場健康

《經濟通通訊社６日專訊》為維護銀行體系流動性合理穩定，同時進一步加大對小微企業、

綠色經濟等領域的支持力度，促進信用債市場健康發展，人行宣布今日進行４６３０億元（人民

幣．下同）一年期中期借貸便利（ＭＬＦ），不但對沖到期的２５９５億元，更令ＭＬＦ餘額新

增２０３５億元。本期ＭＬＦ利率３﹒３％，與上期持平。

人行在６月１日宣布適當擴大中期借貸便利（ＭＬＦ）擔保品範圍。

公開市場今日有１１００億元７天期、７００億元１４天期逆回購到期，另有２５９５億

ＭＬＦ到期。人行今日暫停逆回購操作。（ｌｃ）

