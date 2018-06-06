  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2018 11:26

【蔽日無光】１１家光伏龍頭聯名上書，籲行業新政設緩衝期

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國三部委上周五（１日）聯合公布最嚴苛光伏新政，叫停部分
新項目審批建設及減少電價補貼，意圖減緩光伏產能繼續擴張。內媒今日報道，１１間光伏龍頭
聯名致信《新華社》，指目前許多光伏項目被突然叫停導致糾紛，建議國家相關部門對已經合法
批准開建的項目給予緩衝期。
　　信中呼籲有關部門考慮光伏行業現狀，不應過大降低產能規模幅度，希望國家支持光伏行業
進入不需要補貼的最後一公里。光伏業界願意與有關部門一起承擔光伏行業發展的問題與壓力，
但希望變革不要太激烈，否則行業可能承受不了。
　　在具體建議方面，業界認為光伏產能指標不應一刀切，分布式小型工商業自發自用光伏項目
，以及用戶光伏，應給予單獨指標；又建議加快實行分布式光伏發電市場化交易，盡快實現「隔
牆售電」和配額制。業界在信中表示，支持加速平價上網步伐，但調價要有明確的時間窗口，並
與產業成本結合。
　　另有報道指，多間光伏公司認為新政短期會對光伏組件價格構成向下波動，製造環節的毛利
率較大下滑，但對龍頭仍然有相當的利潤空間。而組件價格的下調，對於光伏電站系統業務而言
，則意味成本降低及利潤增加，客戶亦將更傾向於選擇更有實力的企業設計運營。（ｅｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN