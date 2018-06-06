【蔽日無光】１１家光伏龍頭聯名上書，籲行業新政設緩衝期

《經濟通通訊社５日專訊》中國三部委上周五（１日）聯合公布最嚴苛光伏新政，叫停部分

新項目審批建設及減少電價補貼，意圖減緩光伏產能繼續擴張。內媒今日報道，１１間光伏龍頭

聯名致信《新華社》，指目前許多光伏項目被突然叫停導致糾紛，建議國家相關部門對已經合法

批准開建的項目給予緩衝期。

信中呼籲有關部門考慮光伏行業現狀，不應過大降低產能規模幅度，希望國家支持光伏行業

進入不需要補貼的最後一公里。光伏業界願意與有關部門一起承擔光伏行業發展的問題與壓力，

但希望變革不要太激烈，否則行業可能承受不了。

在具體建議方面，業界認為光伏產能指標不應一刀切，分布式小型工商業自發自用光伏項目

，以及用戶光伏，應給予單獨指標；又建議加快實行分布式光伏發電市場化交易，盡快實現「隔

牆售電」和配額制。業界在信中表示，支持加速平價上網步伐，但調價要有明確的時間窗口，並

與產業成本結合。

另有報道指，多間光伏公司認為新政短期會對光伏組件價格構成向下波動，製造環節的毛利

率較大下滑，但對龍頭仍然有相當的利潤空間。而組件價格的下調，對於光伏電站系統業務而言

，則意味成本降低及利潤增加，客戶亦將更傾向於選擇更有實力的企業設計運營。（ｅｙ）

