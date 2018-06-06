【禁制中興】官媒評中興復活：國際型企業不要用商業利益裹挾政府

《經濟通通訊社６日專訊》中興（００７６３）（深：００００６３）今日再有新進展，最

新消息指，中興已與美國簽署原則性協議。央廣網發表評論文章，指結果來之不易，中興將承受

的結果值得中國甚至所有跨國企業引以為戒，又認為國際型企業就應該有國際範兒，不要當「巨

嬰」，用商業利益裹挾政府。

文章指，中興事件所傳遞的信息發人深省。首先，中興事件只是一宗企業違規個案，但中國

政府出於以民為本的考慮，投入大量資源與美方嚴正交涉，終於換回中興一條活路。

其次，信息技術是全球開放程度最高的產業，產業鏈遍布全球。中興與不少美國企業有密切

合作，救中興，其實同時亦維護美國企業的利益，相信是特朗普政府決定放過中興的重要考慮。

文章認為，國際型企業應該要有國際範兒，走出去就不能當「巨嬰」，不要以為在海外出了

事都可以找政府來扛，祖國再強大，自己的事兒還要自己做、自己扛，又指中興事件不代表中國

企業的整體面貌，但對中國企業是個鏡鑒，認為中國企業必須進一步警醒到創新的必要性及緊逼

性，必須盡快把核心技術牢牢掌握在自己手中。

據外電引述消息人士指，中興已與美國簽署原則性協議，將撤銷美國商務部針對中興向美國

供應商採購零部件的禁令，意味中興可以重生，美中官員仍在對細節進行最終敲定。（ｋｌ）

