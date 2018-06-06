《經濟通通訊社６日專訊》據美國新聞網站Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ報道，騰訊
（００７００）有份投資的內地美食評論及外賣平台美團計劃最早於９月在香港ＩＰＯ。美團創
始人及ＣＥＯ王興上周飛往香港，就ＩＰＯ計劃與投行進行討論。
消息人士指，該公司尋求在ＩＰＯ交易中獲得６００億美元的估值。美團將利用ＩＰＯ籌資
所得擴大旗下服務（如打車服務等）的計劃，並用於未來在中國和國際市場上進行併購交易。最
近，美團剛剛以２７億美元的價格收購了單車共享服務摩拜。（ｂｉ）
06/06/2018 14:16
【新股上市】傳美團最快９月香港上市，估值６００億美元
《經濟通通訊社６日專訊》據美國新聞網站Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ報道，騰訊
（００７００）有份投資的內地美食評論及外賣平台美團計劃最早於９月在香港ＩＰＯ。美團創
始人及ＣＥＯ王興上周飛往香港，就ＩＰＯ計劃與投行進行討論。
消息人士指，該公司尋求在ＩＰＯ交易中獲得６００億美元的估值。美團將利用ＩＰＯ籌資
所得擴大旗下服務（如打車服務等）的計劃，並用於未來在中國和國際市場上進行併購交易。最
近，美團剛剛以２７億美元的價格收購了單車共享服務摩拜。（ｂｉ）
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