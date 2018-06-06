【貿易開戰】官媒：中美貿易立場逐漸接近，美須解決對華出口限制

《經濟通通訊社６日專訊》對於近日中美貿易摩擦的消息，官媒《環球時報》發表評論文章

，指中美圍繞貿易糾紛的立場在逐漸接近。

中美貿易上周展開了第三輪談判，中方在聲明中只提到雙方在農業和能源等多個領域進行了

良好溝通。有美媒早前報道指，中方提議從美方大規模採購農產品及能源產品，而不同媒體則給

出不同的產品總值，有的指７００億美元，亦有的指２５０億美元。

另外，針對中興（００７６３）（深：００００６３）事件，外電報道指，中興已與美國簽

署原則性協議，美國商務部針對中興的禁令將會撤銷，意味中興將恢復營運。

《環球時報》評論文章指，如果上述消息屬實，意味中美圍繞貿易糾紛的立場在逐漸接近，

雙方曠日持久的博弈已經理出一些線索，雙方最初主要相互威脅的態勢，正被務實的相向而行解

決問題取代。

不過，文章強調，新的趨勢仍然不穩定，雙方討價還價的過程並未結束。美方仍未正式取消

上月底重提的對５００億美元中國科技產品加徵關稅的計劃，貿易戰烽火隨時有重燃的風險。



＊美必須解決對華高科技產品出口限制＊



文章又指，美國的真正優勢是高科技，但美方卻偏偏仍在實施嚴格的對華高科技產品出口限

制。如果不解決這個問題，中美貿易平衡就無法徹底化解。美國不主動解開的話，相應的梗阻就

會不時出現。美國等於是要逼自己變成「農業國」和中東那樣的「石油生產國」，把自己往產業

鏈的下游推。（ｋｌ）

