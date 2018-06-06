【ＦＯＣＵＳ】護「獸」基金開售在即，財富盛宴ＶＳ爆冷破發

【ＦＯＣＵＳ】就在新興市場５月遭外國投資者撤走１２３億美元資金，錄自２０１６年

１１月以來最大單月資金外流之際，回歸Ａ股的「獨角獸」卻將迎來多達３０００億元

（人民幣．下同）專屬基金的護航。

市場盛傳，南方、華夏、易方達、嘉實、匯添富、招商等６大基金巨頭申報的「三年封閉運

作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（ＬＯＦ）」最快今日獲批，每隻基金發行上限５００

億元並預計下周一（１１日）開放散戶優先認購。「獨角獸」圈錢進入預熱，等待投資者的將是

一場財富增值盛宴，還是如港股「新經濟四劍客」一樣的爆冷破發？



＊美港市場堪鑑，暴跌個案常有＊



自帶「新經濟」光環的獨角獸，總是容易讓人產生下一個ＢＡＴＪ的聯想。不過，從美股獨

角獸的歷史走勢看，很多獨角獸公司在上市的首三年內，股價都曾暴跌至ＩＰＯ價格之下。除了

幸運如Ａｌｉｂａｂａ、Ｔｗｉｔｔｅｒ等承接科技潮大幅反彈，倒霉如社交遊戲開發商

Ｚｙｎｇａ、可穿戴第一股Ｆｉｔｂｉｔ等，股價至今仍幾乎只是發行價零頭。

在港股市場倍受追捧的「新經濟五劍客」眾安在線（０６０６０）、閱文集團（００７７２

）、易鑫集團（０２８５８）、雷蛇（０１３３７）、平安好醫生（０１８３３）；當中四隻破

發，僅閱文現股價高於招股價，惟仍較最高時縮水近三成。

有「醫藥界華為」之稱的Ａ股第一隻獨角獸股藥明康德（滬：６０３２５９），在連錄１６

個漲停後亦終跌落神壇，周一（４日）突然收挫９％，錄上市以來最大單日跌幅。



＊政策極力造勢，散戶更需冷靜＊



在上市前盡可能提高估值，幾乎已成了獨角獸們提高ＩＰＯ叫價公開的秘密。據報已完成最

新一輪融資並籌集到１００億美元的螞蟻金服，最新估值逾將１５００億美元。

但接下來如何在高企的估值上持續創造價值，才是上市後股價能否長升長有的關鍵。此前借

殼高調回歸Ａ股的三六零，現時股價已較最高時幾乎腰斬。

最新消息指，計劃發行的６隻獨角獸基金在參與投資ＣＤＲ時，有望獲得２５％－３０％的

高折價，且管理費低至０﹒１％；此外，如零售渠道未達既定募資目標，隨後將面向社保、基本

養老保險等機構投資者再次募集，或顯政策極力自上而下為中概股回歸造勢。

不過，面對未來行業競爭的此消彼長、監管持續收緊、流動性和息口的變化，上述基金封閉

期長達三年的限制，引發散戶關於「接盤俠基金」的爭議。獨角獸是真正的科技革命，還是徒有

其表的泡沫故事，可能唯有等待時間和市場的檢驗。（經濟通通訊社 俞瑾）

