《經濟通通訊社６日專訊》內媒報道，富士康董事長郭台銘在富士康大陸投資３０週年論壇
上表示，大陸員工很難拿到台股股票，是其中一個選擇在Ａ股上市的理由。郭台銘指出，工業富
聯（滬：６０１１３８）上市後，會馬上發行員工持股激勵計劃，激勵人才。郭台銘還表示，未
來富士康可能會考慮合夥人制度。（ｅｙ）
06/06/2018 17:03
【獨角獸登陸】郭台銘：工業富聯上市後將推出員工持股激勵計劃
《經濟通通訊社６日專訊》內媒報道，富士康董事長郭台銘在富士康大陸投資３０週年論壇
上表示，大陸員工很難拿到台股股票，是其中一個選擇在Ａ股上市的理由。郭台銘指出，工業富
聯（滬：６０１１３８）上市後，會馬上發行員工持股激勵計劃，激勵人才。郭台銘還表示，未
來富士康可能會考慮合夥人制度。（ｅｙ）
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