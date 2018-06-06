【獨角獸登陸】中證監確認６隻獨角獸基金獲批文

《經濟通通訊社６日專訊》中證監官網信息顯示，已批復南方、易方達、嘉實、華夏、匯添

富、招商等六家基金的３年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（ＬＯＦ）的申請。

自本批復下發之日起６個月內進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發售之日起不得超過３

個月。

此前有報道指，６隻「獨角獸」基金獲批，或募資數千億元人民幣，馳援創新龍頭。

（ｂｉ）

