《經濟通通訊社６日專訊》中證監官網信息顯示，已批復南方、易方達、嘉實、華夏、匯添
富、招商等六家基金的３年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（ＬＯＦ）的申請。
自本批復下發之日起６個月內進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發售之日起不得超過３
個月。
此前有報道指，６隻「獨角獸」基金獲批，或募資數千億元人民幣，馳援創新龍頭。
（ｂｉ）
06/06/2018 17:19
【獨角獸登陸】中證監確認６隻獨角獸基金獲批文
《經濟通通訊社６日專訊》中證監官網信息顯示，已批復南方、易方達、嘉實、華夏、匯添
富、招商等六家基金的３年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（ＬＯＦ）的申請。
自本批復下發之日起６個月內進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發售之日起不得超過３
個月。
此前有報道指，６隻「獨角獸」基金獲批，或募資數千億元人民幣，馳援創新龍頭。
（ｂｉ）
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