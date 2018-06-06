《投資智慧－鄧聲興》ＭＬＦ擔保品擴容助釋放流動性

《投資智慧》中國人民銀行早前宣布決定適當擴大中期借貸便利（ＭＬＦ）擔保品範圍。此

前ＭＬＦ操作只接受國債、央行票據、國開行及政策性金融債、地方政府債券、ＡＡＡ級公司信

用類債券等作為擔保品。此次新增的擔保品主要包括：一是不低於ＡＡ級的小微、綠色和「三農

」金融債券；二是ＡＡ＋、ＡＡ級公司信用類債券，包括企業債、中期票據、短期融資券等；三

是優質的小微企業貸款和綠色貸款。此次ＭＬＦ擔保品擴容，相信可進一步加大對小微企業、綠

色經濟等領域的支援力度，並促進信用債市場健康發展。



＊降低社會融資成本＊



央行將ＡＡ級債券納入ＭＬＦ的抵押品池，實際是允許商業銀行以ＡＡ級信用債為抵押，從

央行借出基礎貨幣。就中國ＡＡ級債券的市場規模而言，市場普遍預計符合資格的ＡＡ債在４萬

億－９萬億元人民幣左右；而在４月份人民銀行降準之後，貨幣乘數已經升至約５﹒６３。由於

ＭＬＦ是基礎貨幣，乘上貨幣乘數，可以形成２０萬億至５０萬億的潛在流動性投放規模。換言

之，ＭＬＦ擔保品擴容可助釋放流動性。當下ＭＬＦ期限幾乎全部為一年期，最新的一年期

ＭＬＦ操作利率為３﹒３０％，可發揮中期政策利率的作用，引導金融機構向符合國家政策的實

體經濟提供低成本資金，降低社會融資成本。



＊貨幣政策穩健中性＊



值得注意的是，ＭＬＦ擔保品擴容旨在修復債券市場的再融資功能，並不是全面寬鬆的政策

，與全面降準亦不一樣，新政策更反映內地希望引導資金流向普惠金融及信用債領域。事實上，

筆者認為，自國家主席習近平上任以來，國家在金融貨幣相關的政策保持一致及連貫性，相信央

行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，加強對金融業監管之餘，同時保持流動性合理穩定，引導貨

幣信貸和社會融資規模平穩適度增長。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》

