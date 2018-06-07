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即市新聞

07/06/2018 16:09

《權證紅盤－朱紅》騰訊升至４３０元，資金流入認沽

　　《權證紅盤》下周的世界焦點除了是周四（１４日）開始的世界杯足球賽，還有周二（１２
日）的新加坡特金會。最近香港股市炒股不炒市，個別板塊如教育和醫療紛紛創新高，至於大部
分藍籌股票則處於窄幅上落格局。港股成交額平均只有１０００億元左右。根據牛熊證的街貨分
布圖，恆指牛證的重貨區在３０５００－３０８００中間，有約１１００張期指合約；而恆指熊
證重貨區在３１６００－３１８００中間，有約１２００張期指合約。
　
　　過去一周窩輪市場相對淡靜，只有２﹒４億元流入窩輪市場，有８０００萬元流出。在流入
的資金中，排行第一是華潤水泥（０１３１３）的認購證，有７５００萬元流入。第二大流入的
是騰訊（００７００）認沽證，有３２００萬元。第三大流入的是騰訊認購證，有１６００萬元
流入。第四大流入的是銀娛（０００２７）的認購證，有１３００萬元流入。第五大資金流入的
是金斯瑞生物科技（０１５４８）的認購證，有１３００萬元流入。
　
　　至於上周資金流走方面，資金主要從中海油（００８８３）認購證流出，有１６００萬元。
第二大資金流出的是馬鋼（００３２３）認購證，有６００萬元流出。而第三大流出的是碧桂園
（０２００７）認購證，有５６０萬元。
　
　　騰訊股價從今年４月始，在３８０－４２４元中間上落，近日股價又升穿兩個月來徘徊區頂
部的４２４元，從窩輪市場的資金流看，投資者趁此機會，又開始留意騰訊認沽證。如果投資者
看淡騰訊，投資者可留意騰訊認沽證（２５２０１），行使價４０６﹒６８元，今年８月到期，
實際槓桿約１０倍。
　
　　筆者將於下周中放假，７月再見。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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