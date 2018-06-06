【專訪】張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整

《經濟通通訊社記者余萃雯６日報道》２０１８年上半年即將過去，樓市熾熱情況絲毫未有

放緩跡象。曾為知名地產分析員兼開元產業信託（０１２７５）行政總裁張一鳴表示，樓價已到

「瘋狂」狀態，市場在「搶貨」帶動樓價上升，但高薪人士卻無法負擔本港現時樓價。

在加息環境下，他相信美國聯儲局加息立場經常轉變，令樓價難以預測，惟估計加息需「至

少要加到兩厘，市場先開始有啲感覺」，屆時樓市或會出現調整。

差估署數據顯示，本港樓價指數連升２５個月，更連續１８個月破頂。張一鳴在接受《經濟

通通訊社》專訪時提到，樓市暢旺並非因為基本因素，反問「香港有幾多高薪人士真係可以負擔

得到呢啲樓價呢？如果連最高薪人士都負擔不起，咁你靠咩支持樓市呢？根本唔Ｍａｋｅ Ｓｅ

ｎｓｅ（合理）」，他認為投資需求才是現時支撐樓價的主要因素。



＊中資買地皮及商廈亦「瘋狂」＊



樓價持續飆升，張一鳴歸因於全球資金過份充裕，各地政府過去十年都不斷「印銀紙」，令

市場相信政府不敢收緊流動性，並認為只要經濟表現放緩，政府就會再推出量化寬鬆措施，「令

大家Ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ（自在）去炒樓」。

「瘋狂」的除了樓價，張一鳴提到中資買地皮及商廈「無錢找數」的情況亦令他摸不著頭腦

。

「譬如海航買啟德地、中環中心賣予中資，全部都埋唔到單既，咁高價搶地，市場氣氛就整

高左」。市場氣氛除了於投地價格上反映，在現時一手樓主導的樓市中，他指，發展商有很多策

略令銷售表現造好，屆時大家看到銷售好，亦令樓價繼續上升。



＊地產商高價投地未必是樓市續升訊號＊



因此，張一鳴認為，小市民絕不能看到發展商高價投地就視為樓市繼續上升的訊號，「小市

民買樓係一生人最大投資，但發展商買地在他的土地儲備中根本是Ｎｏｔｈｉｎｇ（沒甚麼），

咁你的心態點同呢？」。他續稱，「地產商一定睇好（樓市）架，如果唔係就唔會做呢門生意啦

！」。

