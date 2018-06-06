【專訪】張一鳴：土地供應諮詢不可能有共識，惟政府已無晒符

《經濟通通訊社記者余萃雯６日報道》為增加香港房屋市場土地供應，為期５個月的土地供

應專責小組公眾諮詢現正如火如荼進行，曾提出樓市十大「特效狂藥」的開元產業信託（０１２

７５）執行董事兼行政總裁張一鳴明言，不相信是次諮詢會為社會找到共識，「因為香港已經撕

裂得好緊要，每個持份者都有自己理據，點會有共識姐？」。同時，他亦不相信近日再引起談論

的「空置稅」會對壓抑樓價起到實質效用。

張一鳴過去提出過樓市十大「特效狂藥」，包括實行租金管制、提高特別印花稅、發展商需

在買地後半年內預售樓花，以及在樓盤限時完工並沽清單位等的措施。



＊「白居二」等措施屬「毒藥」＊



雖然已交出「特效藥」，惟張一鳴在接受《經濟通通訊社》專訪時坦言，不相信政府跟隨，

並形容現時政府推出「白居二」恆常化等措施屬「毒藥」，為「好心做壞事」，會將樓價推高，

更指責政府「一方面喂你食醫藥，一方面食毒藥，咁點會做到野？」。

對於現時土地供應的公眾諮詢，張一鳴指，起初對土地大辯論都有些少期望，「但我宜家覺

得好似做ＳＨＯＷ咁，最終都不會有甚麼成果，因為香港最大既問題係做咩都有人反對」，他又

相信諮詢「無可能有個共識出現」。



＊空置稅最終或轉嫁買家＊



財政司司長陳茂波早前透露，一手樓空置稅研究已接近尾聲並快將公布結果。張一鳴認為，

以現時消息來看，不認為收「空置稅」為有效舉措，發展商有能力將空置稅轉嫁給買樓的市民，

最後反而對市民有害。他續指，對持有新樓不作出售的地產商收取罰款，比收取空置稅更為有效

。

張一鳴形容，林鄭月娥所領導的政府團隊現正「無晒符」，因為短期內都難以增加土地供應

，希望土地供應小組達成共識亦難以成功，政府正「Ｓｔｕｃｋ（卡住了）左係到」。他甚至有

感政府早前推出雖曾多次推出「辣招」，但樓價仍越升越有，因此現時政府「咩野藥都唔夠膽食

」，並在「等運到，希望市場自己調節」。

