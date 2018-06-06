【大灣區】騰訊：Ｅ證通７、８月推應用場景，未來或與八達通合作

《經濟通通訊社６日專訊》騰訊（００７００）Ｅ證通產品負責人黃婷婷接受訪問時表示，

Ｅ證通首先由內地居民電子身份證開始，預計在７至８月推出應用場景。

至於回鄉證方面，黃婷婷指，Ｅ證通目前仍在研究當中，但因為通關須因應程序與相關監管

部門溝通，所以推行時間難以預計。她表示，港府欲在２０２０年以ｅＩＤ作為智慧城市基礎，

而Ｅ證通在香港可能要跟ｅＩＤ做智慧城市場景。

她續指，Ｅ證通將由生活便利場景開始，如入住酒店等，之後可能到第三、第四步才到通關

。

另一負責人孟凡旭表示，Ｅ證通希望在金融服務上突破，將主要集中在銀行開戶上，同時亦

打算幫助不能透過「港股通」買賣港股的內地市民開設證券戶口。



＊騰訊承認微信支付在港發展有困難＊



此外，騰訊融科技副總裁陳起儒接受訪問時表示，微信支付到海外發展時不能直接把在中國

內地發展的模式複製到其他國家。

陳起儒表示，海外發展將根據中國人出外旅遊的路線而定，現時微信支付已在香港及馬來西

亞申請移動支付牌照，以滿足較多用戶需求，而其他東南亞市場亦在考慮中。

以香港市場作例子，本港情況與內地不一樣，生活便利，現金太方便，承認微信支付在港發

展有困難，「不能像內地隨便推出發紅包就能發展起來」。

不過，他認為，香港行動支付仍在初期階段，公司將利用其社交元素優勢，多注入元素到本

港市場，把內地的經驗及玩法帶到香港，未來仍看好在港發展。

現時騰訊和港鐵（０００６６）合作，未來或與八達通合作，認為大家互相需要，可打通一

些資源，以達到雙贏「大家既是競爭對手，又是合作關係」。（ｄｌ）

