【禁制中興】據報中興擬收回３５名員工獎金，涉伊朗非法銷售事件

《經濟通通訊社６日專訊》據《南華早報》引述市場消息人士指，中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）向３５名涉及向伊朗非法銷售產品的在職及離職員工發出譴責信，並尋求

從已離職員工那裡追回獎金，已發追款律師信；而在職涉事員工的獎金已被扣除。

此前外電引述消息人士報道，中興通訊已經與美國簽署原則性協議，將撤銷美國商務部針對

中興的禁令，令中興得以恢復營運。（ｅｃ）

