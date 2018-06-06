《經濟通通訊社６日專訊》據《南華早報》引述市場消息人士指，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）向３５名涉及向伊朗非法銷售產品的在職及離職員工發出譴責信，並尋求
從已離職員工那裡追回獎金，已發追款律師信；而在職涉事員工的獎金已被扣除。
此前外電引述消息人士報道，中興通訊已經與美國簽署原則性協議，將撤銷美國商務部針對
中興的禁令，令中興得以恢復營運。（ｅｃ）
06/06/2018 13:05
【禁制中興】據報中興擬收回３５名員工獎金，涉伊朗非法銷售事件
《經濟通通訊社６日專訊》據《南華早報》引述市場消息人士指，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）向３５名涉及向伊朗非法銷售產品的在職及離職員工發出譴責信，並尋求
從已離職員工那裡追回獎金，已發追款律師信；而在職涉事員工的獎金已被扣除。
此前外電引述消息人士報道，中興通訊已經與美國簽署原則性協議，將撤銷美國商務部針對
中興的禁令，令中興得以恢復營運。（ｅｃ）
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