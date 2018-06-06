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06/06/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨買盤創近３星期高，流入三生製藥中海外騰訊

　　《經濟通通訊社６日專訊》周二北水淨流入１２﹒７７億元人民幣，為５月１６日以來最多
北水流入的日子，其中北水流入最多的個股為三生製藥（０１５３０）、中海外（００６８８）
、騰訊（００７００）、碧桂園（０２００７）、國壽（０２６２８）；沽盤最多的個股為建行
（００９３９）、工行（０１３９８）、港交所（００３８８）。
　　港股周二全日主板成交１０６０﹒３４億，較上日增加２﹒４２％；港股通成交額
１３３﹒８８億，佔大市成交１２﹒６３％。
　　恆指周二全日升９５﹒４７點或０﹒３１％，收報３１０９３﹒４５點。

＊內房受捧中海外升幅冠藍籌，北水流入逾３億＊

　　雖然官媒《證券時報》發表評論文章要盡快嚴厲措施打擊炒樓，但一眾內房股表現仍然受追
捧，中海外周二全日升４﹒０６％，為升幅最大藍籌，北水流入３﹒２２億；碧桂園揚
３﹒２８％，北水流入２﹒４７億；融創（０１９１８）獲北水流入１﹒０６億。
　　內險股方面，周二北水分別買入國壽及平保（０２３１８）１﹒８３億及１﹒４７億。
　　另外，周二錄２﹒４３億北水流入騰訊，惟兩日合計淨沽盤１﹒２１億。
　
＊三生製藥遭主要股東折讓減持，北水即吸４億＊

　　三生製藥主要股東折讓６％減持，全日收跌５﹒５６％，北水趁低吸納４﹒０２億，為周二
全日最多北水流入個股；金斯瑞（０１５４８）則擬折讓８％配股，收跌６﹒０８％，北水買入
１﹒５１億。
　
＊北水重新沽售內銀股，建行單日淨沽盤近４億＊

　　沽盤方面，南下資金重新沽售內銀股，北水周二沽建行３﹒９７億，兩日合計淨沽盤達
３﹒５２億，為全日最多北水淨沽盤個股；沽工行２﹒６１億。
　　另外，北水亦沽出１﹒５９億港交所。（ｅｎ）

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