《國金與投資－曾廣標》特朗普顛覆西方陣營？

《國金與投資》特朗普為了討好本國粉絲，不惜與加拿大，墨西哥和歐盟等盟友翻臉，決定

執行增加鋼和鋁的進口關稅，而相關國家也表明會採取針對美國貨的報復行動，矛頭主要指向美

國的農產品。不過，由於涉及的金額大約合共只是２００億美元，對金融市場並未帶來很大的驚

嚇，市場對環球經濟復甦仍有較大憧憬，同時，認為貿易戰基本上只是談判的籌碼，對經濟的影

響有限，同時，也不會持續長久，最終還是會妥協收兵。



＊向盟國動手對華謀妥協＊



貿易戰變成了狼來了，到真的實施時，市場反而向好的方面想。我認為，維持審慎樂觀是有

道理的，不過，貿易糾紛的焦點主要還是在中美之間，因為若真正開打，便至少是涉及雙方合共

１０００億美元的貨品。同時，還可能陸續升級。當然，中美仍在談判期間，美國威嚇開徵懲罰

性關稅還只是談判上的手法，近日更傳出了新的妥協方案，反映出談判又回到正軌。

特朗普敢於與歐盟等開打，主要還是就中美妥協有把握，按現時的形勢來看，中國將大幅增

加輸入美國農產品和燃氣油，以換取美國對中國不開徵５００億美元關稅，而中興在交出新的巨

額罰款之後，可望恢復和美國企業交易。中國進一步開放市場，早已預備減少對美國以至其他貿

易夥伴的順差，而美國若能增加輸出農產品和燃氣油，有利於特朗普向粉絲們交待。



＊普京難誘使歐洲與俄聯手＊



當中美可望講妥而特朗普對歐盟加拿大和日本等不買帳之後，有認為所謂的西方陣營已不存

在。我想，這是有點兒誇大，暫時只是有心人的幻想。俄羅斯總統普京到奧地利訪問，便提出與

歐盟聯手對付美國的貿易保護主義，然而，在烏克蘭危機仍在僵持之際，歐洲與俄羅斯的關係難

有重大改善，普京要「拆散」以北約為代表的西方陣營，目前來說頂多只是一種試探性動作。



＊北約直逼俄前線不會退讓＊



北約東擴目的是要把前東歐集團的國家納入美歐的保護範圍內，這不僅是歐美主動，而是東

歐不少國家對俄羅斯心存恐懼。東擴客觀上等於把戰線推向俄羅斯，加上西方在俄鄰國推動「顏

色革命」，令到個別國家例如烏克蘭等轉軚親西方，使俄羅斯大感不安，及至俄「吞併」克里米

亞之後，西方便全力制裁俄國，出現了新世紀的東西方冷戰。

對於特朗普的上台，美國的反對派懷疑是普京從中做了手腳，甚至有認為特朗普實際只是普

京的馬仔，而由於在１６年大選期間特朗普團隊與俄羅斯的代表確實有接觸，爆發了「通俄門」

風波，特朗普本人也要面對特別檢察官米勒的徵訊。在這種形勢下，特朗普就算想改善美俄關係

，也難以直接這樣做，以免授人以柄。



＊美逼盟國增買農產品軍盟卻不變＊



在經貿上，特朗普認為西方盟國也需要向美國讓步，以便他向以農民為主的選民交待；然而

，這不等於特朗普要破壞西方軍事聯盟的關係，因為假設他想這樣做，恐怕連共和黨黨友也相信

他是「普京的走狗」，會同意把他趕下台。

軍火商是特朗普的主要支持者，因此，他不會稍弱與盟國的軍事關係，反而是想各國都向美

國買多一些軍火，參與防俄或圍堵中國。至於，目的是真是假並不重要，至緊要係多做軍火生意

，以滿足軍火商和美國軍頭們的要求。

特朗普以國家安全為由徵收歐盟和加拿大的鋼鋁關稅，顯得難以自圓其說；因此，當他和加

拿大總理杜魯多在推特上論戰時，便指控加拿大一向沒有善待美國農民，實際上對美國農產品設

限云云。到了這一步，特朗普其實已很清楚表明，貿易戰主要是為了在美國農民分布的中西部州

分護票，除了中期選舉不能有失之外，他也同時部署在２０２０年爭取連任總統。



＊小型貿易戰事小汽車業事大＊



不過，西方國家的領袖們亦要向本國的選民交待；因此，也不可能輕易對特朗普退讓，主動

減少鋼鋁出口來換取徵稅豁免。寧願打一場希望可以受控的小型貿易戰。

鋼鋁只是美國與歐日經貿戰的小事，更大的交手將可能來自美國欲增加進口車的關稅，此舉

是特朗普為了向汽車工人交待，在特朗普眼中，歐盟（主要是德國）和日本對美國車抽稅遠高於

美國對歐日汽車的徵稅。因此，他宣稱美國所有前任總統都給人家騙了，要由他來撥亂反正。由

此可見，貿易糾紛已成為特朗普拉票的一張強牌，當取得甜頭後，他更不會輕易收手！

《資深評論員 曾廣標》

