《行內行外－梁崇讓》金融新時代會有利於本土業界嗎？

《行內行外》上周五（１日）筆者代表本工會出席，由全國政協副主席梁振英籌辦的《改革

開放４０周年活動》之「新時代香港資本市場再出發」研討會。

當日出席的嘉賓，全都是中港兩地金融財經界舉足輕重的人物。其中包括人民銀行原行長周

小川、全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉、中國證監會副主席姜洋（現已離任）、全國港澳

研究會會長徐澤、香港特別行政區政府署理財政司司長邱騰華、港交所（００３８８）主席史美

倫、第１２屆全國人大財經委副主任委員黃奇帆、香港特別行政區行政會議成員任志剛、港交所

行政總裁李小加等。



＊改革開放４０年，香港一直肩負重任＊



在眾多嘉賓的致辭中，聽到的都是有關中國這４０年來改革開放的故事；這４０年中國社會

和經濟都出現了翻天覆地的變化，每位嘉賓都能隨口說出一大堆經濟數字，用以引證中國這４０

年的飛速發展的成果。雖然從數字上來看，很多行業和經濟領域，所佔的地位已超越香港，但無

可否認，中國在過去４０年的發展過程中，香港一直肩負著重大的責任和貢獻。尤其在改革開放

的初期，本地港資和外資，投放大量資金於南大門（廣東及沿海地區），加快了中國經濟發展和

取得管理經驗，協助內地走上成功改革開放之路。今次參與研討會的講者，皆認為在未來的道路

，香港的金融業和專業人才，仍將繼往開來地為中國的經濟作出貢獻，他們都一一列舉和提及有

關發展的數字。除了數字外，筆者聽得最多的便是「青島啤酒」、「一帶一路」和「大灣區」這

三組詞彙了。

說到港交所（００３８８）的發展，無人不談及青島啤酒（００１６８）

（滬：６００６００），１９９３年７月，青島啤酒在港成功上市，青島啤酒是中國第一家在港

發行的Ｈ股上市的內地企業，至今仍在港交所掛牌，雖然經歷多次股災，但股價走勢尚算不俗，

青島啤酒可算奠定內地企業來港上市的里程碑，為日後紅籌和民企來港掛牌打好了基礎。

時至今日，內地企業已佔據港股半壁江山，可見內地的改革開放，對香港股票市場影響之深

遠，加上近年的互聯互通，「滬港通」、「深港通」等實施，對本港資本市場發展也有一定的貢

獻。今日嘉賓提及「青島啤酒」、「一帶一路」、「大灣區」這三組詞彙。筆者認為，只因「青

島啤酒」是開啟歷史的見證，而「一帶一路」和「大灣區」則是未來發展的藍圖。



＊一帶一路和大灣區，未來發展藍圖＊



「一帶一路」是中國政府於２０１３年提出的戰略和框架，倡議並主導跨國跨區經濟帶活動

，具有國家之間合作發展的理念，該經濟帶範圍覆蓋歷史上絲綢之路和海上絲綢之路，該路行經

中國、中亞、北亞和西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸的國家和地區。中國堅持「共商」、「共建

」、「共用」的原則，努力實現沿線區域基礎設施更加完善、安全和高效益，以形成更高水準的

陸海空交流網絡，以使沿線各國經濟聯繫更加緊密，政治互信更加深入，人文交流更加廣泛，並

建立亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），以提供發展中國家基礎設施建設的資金平台。而香港既

然成為了亞投行成員，自然多了一個融資和集資平台，此平台有利於香港的資本市場。

至於「粵港澳大灣區」是指由香港、澳門兩個特別行政區和廣東省的廣州、深圳、珠海、佛

山、中山、東莞、肇慶、江門、惠州等九市組成的城市群，是國家建設世界級城市群和參與全球

競爭的重要策略，欲與美國紐約灣區、舊金山灣區和日本東京灣區相題並論，粵港澳大灣區面積

達５﹒６萬平方公里，覆蓋人口達６６００萬。

「大灣區」概念已提升到國家發展戰略層面，並已列入２０１７年１０月十九大報告和政府

工作報告內容。目的是為了積極推進建設粵港澳大灣區，這有利於深化內地和港澳交流合作，增

加港澳參與國家發展戰略的機會，提升區內競爭力，保持區內長期繁榮穩定，以配合習主席的「

新時代」發展的理念和策略；而港交所上市制度改革，接納「同股不同權」和無盈利的生物科技

公司來港上市，這正配合「新時代」下－香港資本市場再出發！？



後記：改革開放是中華人民共和國１９７８年１２月開始實施的一系列經濟改革，是實行中

國特色社會主義的基本國策，改革在１９７８年召開的中共十一屆三中全會以「對內改革、對外

開放」提出。這一決策改變了中國大陸自１９４９年後對外封閉的情況，使中華人民共和國經濟

高速發展。

筆者於１９７９年投身金融業，可算是與內地改革開放同步而行，經歷了內地經濟翻天覆地

的大時代，也親身感受香港金融業的變化，從股票買賣人手寫板、填表（送飛仔）、半自動化操

作，推車仔交收以至今天無紙化、科技化、互聯網交易等等年代；還有香港監管和市場運作的制

度，以及行業從業員的本質和工作崗位也隨著時代而變。不過，經歷４０年，由始至終未有改變

的是香港本土證券及期貨從業員沒有得到有關當局的扶持和眷顧，多年來，全是從業員自我爭扎

改變求存，在轉變的過程中，從業員由受薪員工變為靠佣金收入的經紀（自僱人士），由零佣金

下的自僱人士變為職業炒家，由職業炒家變為離開行業。

至於，過往的ＱＤＩＩ、ＱＦＩＩ、ＣＥＰＡ等等制度都是為了大企業大財團而設，對自僱

人士的商機而言，實沒有幫助。目前，眼看很多內地人才來港申請牌照，可算是「走進來」，內

地人來港從事金融業有他們自有的內地人際網絡、文化和語言溝通的優勢，反觀香港本土從業員

根本沒有這麼容易「走出去」，而同樣有關當局也沒有幫助香港本土從業員擴大內地的商機來迎

接新時代，真教人不勝欷歔！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

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