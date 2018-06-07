《選股情報》世界無新料，Ｔｒｕｍｐ暫無新動作，故估如昨（６日）。
昨文：「都話今時個市一日一個樣，昨晚（５日）又傳出中興（００７６３）解禁售，而且
條件好過之前，仲有特朗普不可以隨意徵關稅，要得國會通過始可。中美貿戰有望緩和，恆指可
望升，先來３１２至３１８如何。最冇癮是打風啦，休市！！！？」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
07/06/2018 09:12
《選股情報－石鏡泉》估如昨
《選股情報》世界無新料，Ｔｒｕｍｐ暫無新動作，故估如昨（６日）。
昨文：「都話今時個市一日一個樣，昨晚（５日）又傳出中興（００７６３）解禁售，而且
條件好過之前，仲有特朗普不可以隨意徵關稅，要得國會通過始可。中美貿戰有望緩和，恆指可
望升，先來３１２至３１８如何。最冇癮是打風啦，休市！！！？」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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