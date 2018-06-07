【新股上市】消息指，華領醫藥申請港上市籌近１６億元

《經濟通通訊社７日專訊》內地糖尿病藥廠華領醫藥，已向港交所（００３８８）遞交主板

上市申請，是第二隻入表生科股。市場消息指出，該股集資約２億美元（約１５﹒６億元）。

華領醫藥目前致力開發，用於治療２型糖尿病的全球首創新藥口服藥物

Ｄｏｒｚａｆｌｉａｔｉｎ或ＨＭＳ５５５２，目前正在內地進行相關ＩＩＩ期臨床試驗。華領

迄今尚未通過銷售商品或提供服務產生收益，公司去年虧損２﹒８億元人民幣。（ｍｌ）

