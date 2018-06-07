  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2018 09:10

《專家之言－黃德几》南旋（１９８２）前景看俏，整固後有望再上

　　《專家之言》南旋控股（０１９８２）為領先的針織品製造商，除了服裝產品，由於近年針
織鞋興起，有關業務具增長潛力。去年１１月，集團透過收購保麗信集團，以進軍針織鞋面及針
織鞋之製造業務，相信保麗信於針織鞋面及針織鞋的製造業務及其產品開發能力，將與集團的針
織服裝製造業務產生協同效應。另外，隨著集團越南二期廠房的運作漸趨成熟，產能擴張帶來規
模經濟，而協同效應亦逐步顯現，加上廠房位處越南，坐享低成本優勢，令集團在行業中持續保
持競爭力。今年３月中，集團再斥１００８萬美元購買全自動針織機，進一步提升針織業務的盈
利表現。
　　受惠集團客戶訂單穩定，帶動截至去年９月底止中期的銷售額，按年增長１９％至２１﹒１
４億元。該增加主要由於集團針織產品的平均售價上升，以及男裝銷量增加所致，惟部分被女裝
銷量減少所抵銷。期內，純利按年增長２９﹒６％至２﹒９２億元，純利率亦上升８﹒７個百分
點至１３﹒８％。不過，在營運效益提高下，縱使受到產品組合的變化，以及人民幣匯率相對偏
強的影響下，毛利率輕微下跌０﹒７個百分點至２２﹒９％。期內，來自歐洲及中國市場的收益
按年分別增長４１﹒７％及２３﹒２％，至４﹒６７億元及２﹒７１億元，佔總收入的２２﹒１
％和１２﹒８％；而來自日本及北美市場的收益，分別上升７﹒７％和７﹒８％。有見不斷增加
的市場需求，集團將繼續積極拓展於中國市場的份額。

＊宜候低１﹒５元吸納＊

　　截至去年９月底，集團的現金及現金等價物由２０１７年３月３１日的６﹒４３億元，淨增
加至１０﹒２２億元，槓桿比率由３月底的８﹒８％輕微下跌至７﹒１％。走勢上，過去兩個月
窄幅整固，昨日重上１０天和２０天線，ＳＴＣ％Ｋ線走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，整
固後有望再上，宜候低１﹒５元吸納，反彈阻力１﹒９３元，不跌穿１﹒３元續持有。《金利豐
證券研究部執行董事　黃德几》（本人並無持有上述股份）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態07/06/2018
美朝峰會選定聖淘沙 特:或邀金訪美
生財有道06/06/2018
大摩料下半年博彩業表現向好 高盛認為或可趁低吸納
FOCUS06/06/2018
【FOCUS】護「獸」基金開售在即 財富盛宴VS爆冷破發
專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN