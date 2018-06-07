《專家之言－黃德几》南旋（１９８２）前景看俏，整固後有望再上

《專家之言》南旋控股（０１９８２）為領先的針織品製造商，除了服裝產品，由於近年針

織鞋興起，有關業務具增長潛力。去年１１月，集團透過收購保麗信集團，以進軍針織鞋面及針

織鞋之製造業務，相信保麗信於針織鞋面及針織鞋的製造業務及其產品開發能力，將與集團的針

織服裝製造業務產生協同效應。另外，隨著集團越南二期廠房的運作漸趨成熟，產能擴張帶來規

模經濟，而協同效應亦逐步顯現，加上廠房位處越南，坐享低成本優勢，令集團在行業中持續保

持競爭力。今年３月中，集團再斥１００８萬美元購買全自動針織機，進一步提升針織業務的盈

利表現。

受惠集團客戶訂單穩定，帶動截至去年９月底止中期的銷售額，按年增長１９％至２１﹒１

４億元。該增加主要由於集團針織產品的平均售價上升，以及男裝銷量增加所致，惟部分被女裝

銷量減少所抵銷。期內，純利按年增長２９﹒６％至２﹒９２億元，純利率亦上升８﹒７個百分

點至１３﹒８％。不過，在營運效益提高下，縱使受到產品組合的變化，以及人民幣匯率相對偏

強的影響下，毛利率輕微下跌０﹒７個百分點至２２﹒９％。期內，來自歐洲及中國市場的收益

按年分別增長４１﹒７％及２３﹒２％，至４﹒６７億元及２﹒７１億元，佔總收入的２２﹒１

％和１２﹒８％；而來自日本及北美市場的收益，分別上升７﹒７％和７﹒８％。有見不斷增加

的市場需求，集團將繼續積極拓展於中國市場的份額。



＊宜候低１﹒５元吸納＊



截至去年９月底，集團的現金及現金等價物由２０１７年３月３１日的６﹒４３億元，淨增

加至１０﹒２２億元，槓桿比率由３月底的８﹒８％輕微下跌至７﹒１％。走勢上，過去兩個月

窄幅整固，昨日重上１０天和２０天線，ＳＴＣ％Ｋ線走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，整

固後有望再上，宜候低１﹒５元吸納，反彈阻力１﹒９３元，不跌穿１﹒３元續持有。《金利豐

證券研究部執行董事 黃德几》（本人並無持有上述股份）

