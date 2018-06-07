《專家之言－李偉傑》市場氣氛仍未見熾熱，短期仍區間水平波動

《專家之言》港股在五月中是已突破三角形收窄形態，但奈何中美貿易問題仍然困擾市場投

資情緒，是港股在上周三再次跌穿３００００點水平，當然中美貿易問題相信仍困擾市場一段婆

長時間，但只要未有壞消息發酵前，港股仍樂意帶來返璞機會，主要上升動力來自騰訊控股

（００７００），源於美股多間科技龍頭企業繼續創歷史新高，以及準備挑戰高位，帶動騰訊出

現追落後意欲，但近期市場氣氛仍然未見熾熱，相信騰訊需要在往上突破，需要內地正中國與托

證券（ＣＤＲ）掛牌後，才見爆發新引擎，雖然預料世界盃月份港股例必淡靜，但幅度未必細，

因為成交淡靜更加容易舞高弄低，繼續已牛熊證分布圖作為恆指探熱針，短期以３００００點至

３１４００點水平波動，但外圍消息干預下波動區間可擴展至２９５００點至３２０００點。



＊考慮２０天線吸粵海置地＊



恆指在仍然缺乏明確方向下，維持炒股不炒市格局，近期當炒股份例如醫藥股板塊，出現高

位配股活動，將窒礙投資情緒，相信短線要時間消化，本港五月份在炎熱天氣下，本港水塘亦出

現乾塘情況，市場自然第一時間聯想到為本港提供穩定東江水服務的粵海投資（００２７０），

在整個炎熱的五月份為集團股價帶來接近１５％的漲幅，今日開市打雀風球，股價自然偏軟，但

還看基本因素持續帶來好表現，粵海投資今年首季營業額較去年同期增長１２﹒９％，股東應佔

溢利下跌８﹒４％，首季東深供水項目營業額較去年同期增長５﹒１％，對本港供水收入增０﹒

３％至１３﹒０７億元，對深圳及東莞地區供水收入增加２６﹒９％至３﹒６３億元，集團為本

港提供近七成水資源的東江水，反映除本港業務穩定外，地區增長速度亦受惠發展加速而受惠，

而在大灣區規劃即將公布，憧憬未來需要大量公共設施配套，對水資源及污水處理等需求增加，

加上旗下粵海置地（００１２４）在深圳布心區項目，今年年底前將可出售，該項目集團希望打

造成為珠寶主題的多元化商業綜合體，分三期開發，項目第一期佔地１１﹒６萬平方米，主要是

興建商業公寓，第二期項目將包含商場及寫字樓，相信未來粵海置地更可為粵海投資帶來更豐厚

收益，可考慮接近２０天線水平趁低吸納。《財經評論員 李偉傑》（本人及╱或有聯繫者沒有

於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

