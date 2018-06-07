【貿易開戰】歐盟計劃自７月起對美國部份商品加徵進口關稅

《經濟通通訊社７日專訊》歐盟預計將自７月起對總值２８億歐元的美國商品加徵２５％進

口關稅，以回應美國對歐盟鋼鐵徵收關稅。

歐盟執委塞夫科維奇表示，執委會預計在６月底之前與成員國共同就相關程序作出決定，因

此將於７月起實施新關稅。同時若世貿裁定美方措施不合法，歐盟將於２０２１年３月或更早以

前，進一步對總值達３６億歐元的美國商品徵收１０至５０％的進口關稅。

在清單上的美國商品包括，橙汁、威士忌、牛仔褲、電單車及各式鋼鐵產品。（ｍｎ）

