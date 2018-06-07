【貿易開戰】傳白宮討論加大對加拿大經濟懲罰

《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述消息人士報道，美國白宮官員在討論加大對加拿大的

經濟懲罰，以報復加國下個月對大約１３０億美元美國產品加徵關稅。

據悉，白宮內部對此存在分歧，財政部長努欽敦促雙方應緩和氣氛；同時一名高級官員表示

，白宮官員亦在考慮是否讓總統特朗普在Ｇ７峰會結束時拒絕簽署慣例性的聯合聲明。

（ｍｎ）

