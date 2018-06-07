《經濟通通訊社７日專訊》紐約資產管理公司Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ及紐
約初創公司ＳｏｌｉｄＸ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ再度向美國證監（ＳＥＣ）申請批准推出一隻
受到監管的比特幣ＥＴＦ，去年兩間公司嘗試推出該ＥＴＦ失敗。
兩間公司表示，尚未與ＳＥＣ進行任何直接溝通，不過已對新產品進行結構性調整，以回應
ＳＥＣ的主要擔憂。
兩家公司亦設定相對較高的價格，每份２０萬美元，顯示該ＥＴＦ的目標客戶是機構投資者
，而不是散戶。（ｍｎ）
07/06/2018 16:02
【代幣風暴】美國兩間公司再度申請推出比特幣ＥＴＦ
《經濟通通訊社７日專訊》紐約資產管理公司Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ及紐
約初創公司ＳｏｌｉｄＸ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ再度向美國證監（ＳＥＣ）申請批准推出一隻
受到監管的比特幣ＥＴＦ，去年兩間公司嘗試推出該ＥＴＦ失敗。
兩間公司表示，尚未與ＳＥＣ進行任何直接溝通，不過已對新產品進行結構性調整，以回應
ＳＥＣ的主要擔憂。
兩家公司亦設定相對較高的價格，每份２０萬美元，顯示該ＥＴＦ的目標客戶是機構投資者
，而不是散戶。（ｍｎ）
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
|專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
|生財有道07/06/2018
【踢出財富】5中企雄踞FIFA贊助席 世界盃或2030臨中國
|剖析天下07/06/2018
Quitaly風險大評估
|剖析天下07/06/2018
質易戰再起波瀾 歐盟鋼鋁未倖免
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰