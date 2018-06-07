【代幣風暴】美國兩間公司再度申請推出比特幣ＥＴＦ

《經濟通通訊社７日專訊》紐約資產管理公司Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ及紐

約初創公司ＳｏｌｉｄＸ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ再度向美國證監（ＳＥＣ）申請批准推出一隻

受到監管的比特幣ＥＴＦ，去年兩間公司嘗試推出該ＥＴＦ失敗。

兩間公司表示，尚未與ＳＥＣ進行任何直接溝通，不過已對新產品進行結構性調整，以回應

ＳＥＣ的主要擔憂。

兩家公司亦設定相對較高的價格，每份２０萬美元，顯示該ＥＴＦ的目標客戶是機構投資者

，而不是散戶。（ｍｎ）

