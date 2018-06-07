《台股攻略－馮偉明》台股今日升４９點，續守１１２００點關卡

《台股攻略》台股今日升４９﹒９２點，收１１２５１﹒７５點，成交值為新台幣

１８７６﹒８５億元。

蘋果續創新高，但蘋概股？漲跌互見，台積電及大立光震盪整理。台積電維持平盤收新台幣

２３０元；大立光升新台幣２０元，收新台幣４６４５元；美律、康控－ＫＹ、台郡等走揚；鴻

海拉尾盤突破新台幣９１元之上，旗下工業富聯（ＦＩＩ）８日在Ａ股掛牌，郭董喊放３０年漲

３０倍，鴻家軍的鴻準、ＧＩＳ－ＫＹ及乙盛－ＫＹ等提前展開慶祝行情。國巨今日再創新高價

，收新台幣１２３０元。華新科今日大升６﹒４％。奇力新升０﹒８６％，禾伸堂升７﹒３１％

。特斯拉股價大漲，刺激相關概念股，貿聯－ＫＹ今日開盤跳空大漲，攻上新台幣２５０元漲停

，原相漲停新台幣１２３﹒５元，和大收新台幣１５６元。金融股方面，永豐金、富邦金、國票

金、華南金、合庫金、第一金、開發金、中信金及國泰金等也收紅。

台股往上趨勢不變，雖然基本面形勢不錯，但投資者仍須留意中美貿易意外利淡消息有否出

現。展望台股後市，６月份美國議息及９月歐洲央行量化寬鬆退場或會令資金面緊縮，預期台股

下半年將震盪盤整走高。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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