《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動續擴前景佳

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１８年５月份保持連續多個月緩步擴張佳

態，乃受惠於（１）服務業恢復較快增長和（２）建築業尚穩定發展的雙重支持，且是在（３）

投入品價格拉動銷售價格徐徐提升取得的成績，亦為行業普遍俏看景前之因。非製造業可望在政

府強化供給側的政策的支持底下發揮更大、更新的積極作用，國民經濟穩增可期。



＊服務業前列行業擴速逾６０顯情況有明顯改善＊



來自中國國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯會所發布的最新資料，非製造業的

商務活動指數於２０１８年４月份達５４﹒８，與３月份５４﹒６環比升幅皆為０﹒２個百分點

，並基本確認止住２月份５４﹒４環比下降０﹒９個百分點劣態。最新的發展為：

服務業於２０１８年５月份重新略為加大擴張力度：（一）商業活動指數５４，持平於４月

份的環比擴張速度０﹒２個百分點，止住３月份５３﹒６和２月份５３﹒８環比分別下降０﹒２

個百分點和０﹒６個百分點之態，可見服務業發展持續向好。

從國家統計局披露的資料，「從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政快遞業、電信

廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數持續位於６０以上的高

位景氣區間」，可解讀之處為（Ａ）有擴張的前列行業的商務活動指數，與４月份皆「持續位於

６０以上的高位景氣區間」，相對於３月份的「位於５５以上的較高景氣區間」，基數由「５５

以上」提升至「６０以上」加大整整５個百分點，而形容言更由「較高景氣區間」改為「高位景

氣區間」，和「保持較快擴張勢頭」，可見情況有相對不錯的改進。

再看所涉及的行業（ａ）位於最前列者，無疑同樣為運輸、物流行業，但所指的「鐵路運輸

業、航空運輸業、郵政快遞業」，有別於４月份僅為「航空運輸業、郵政快遞業」，即鐵路運輸

業未見再處「較高景氣區間」，如今重回，強烈地顯示人流、物流的需求相當殷切，和充分反映

出政府近年相當積極地以供給側為主的拉動內需的政策，取得愈來愈明顯的正面和良性成效。

值得一提再提者，當然是（ｂ）「電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務

」，繼續保持「於６０以上的高位景氣區間」，乃受惠於零售消費市場朝著信息化、技術化的新

層面成長。國家相當積極、主動和重點鼓勵以「互聯網＋」促互聯網與居民日常消費、購物、投

資、玩樂等活動緊扣起來，而移動電話通信的迅速發展，相信互聯網及軟件信息技術服務業需求

更殷。

（Ｂ）商業活動差勁者，為「資本市場服務、居民服務及修理業等行業」，商務活動指數低

於臨界點，有異於４月份的「餐飲業、房地產業」，其中房「地產業」的商務活動指數不再低於

臨界點，對房地產市場的最新發展，似有相對良性啟示。



＊建築業新訂單大增從業人員亦受惠增就業＊



至於服務業的良性因素，還有（二）新訂單分類指數於２０１８年５月份達５０﹒４，較對

上一個月上升０﹒１個百分點，而４月份５０﹒３環比增長０﹒５個百分點，結束３月份減

０﹒９個百分點至４９﹒８的下行負面形態。

感到興趣者，為服務業的（三）投入品價格分類指數於２０１８年５月份達５３﹒３和環比

增長０﹒９個百分點，加上４月份５２﹒４環比增２﹒１個百分點，但（四）銷售價格分類指數

於是月份５０﹒２比上月份跌０﹒４個百分點，而４月份５０﹒６則由臨界點以下的收縮回升１

﹒７個百分點至擴張，止住３月份４８﹒９和２月份４９﹒６持續下行兩個月之態。

（五）從業人員分類指數４９較對上一個月高０﹒７個百分點，止住４月份４８﹒３環比減

０﹒３個百分點及３月份４８﹒６減０﹒３個百分點成二連之跌，不差。

非製造業的（乙）建築業，亦保持相對穩定之態：（ｉ）商務活動指數於２０１８年５月份

即使環比下路夫０﹒５個百分點，卻尚處６０﹒１的高擴張水平，而跌幅比４月份６０﹒６的０

﹒１個百分點，但這是在３月份６０﹒７和環比回升３﹒２個百分點之稍作調整而已。

建築業的（ｉｉ）新訂單分類指數於５月份達５４﹒２和環比下跌１﹒４個百分點，但４月

５５﹒６卻大增３﹒６個百分點和３月份達５２亦升２﹒５個百分點，可見前景值得俏看。

（ｉｉｉ）投入產品價格５９﹒４和環比回升４﹒８個百分點，銷售價格僅漲１﹒８個百分點至

５２﹒８，尚可。但（ｉｖ）從業人員分類指數跌３﹒２個百分點至僅踞５０，相對於４月份

５３﹒２環比升０﹒６個百分點，和３月份５２﹒６、２月份５３﹒５和１月份跌５４﹒４，不

斷下行，差勁。

由是（ｉｖ）業務活動預期指數６５﹒１和環比回落１﹒２個百分點，但為連續１３個月皆

踞６０以上的高度擴張軌道。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１８年５月份為６１，環比減少０﹒５個百分點，而

４月份６１﹒５環比上升０﹒４個百分點，３月份６０﹒１環比回落０﹒３個百分點、２月份為

６１﹒２減０﹒５個百分點，而１月份６１﹒７環比增０﹒８個百分點，皆處６０以上的較快擴

張軌道，仍有相對良性的啟示。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

