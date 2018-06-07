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即市新聞

07/06/2018 10:19

《外匯達仁－盧楚仁》歐元轉強的四大原因

　　《外匯達仁》歐元匯價連日上升，歐洲央行首席經濟學家普雷特剛對經濟、薪資及通脹發放
樂觀言論，以及德國央行總裁魏德曼亦剛表示歐洲央行在年底前全面退市是合理的預期。受上述
兩位重量級人物發表樂觀及「鷹派」的言論所致，歐元匯價持續向上。
　
　　其實歐元兌美元日線圖在５月２９及３０日出現了「曙光初現」的見底信號之後，繼而在５
月３１日成功向上突破一重要下降趨勢線，令整體技術形態向好。當然，背後還有四大因素，支
持歐元在美國就業數據強勁及加息在即下，都可以全面反彈，這四大因素如下：
　
第一，意大利政局出現戲劇性逆轉，不單止早前混亂的局面一掃而空，而意大利新任總理孔特
　　　本周亦公開表示不會舉行脫歐公投，令市場鬆一口氣。
第二，不斷有歐洲央行官員放風，下星期歐洲央行議息，可能會討論全面退市的策略，這亦利好
　　　了歐元。
第三，歐盟列出向美國徵收報復性關稅清單，亦向ＷＴＯ作出投訴，若周末七大工業國會議中特
　　　朗普不作出讓步的話，不排除歐盟會向美國作出進一步的報復行動，令美元兌歐元受壓。
第四，市場已經偷步炒作極度「鷹派」的德國央行總裁魏德曼會繼任歐洲央行行長，令歐洲央行
　　　貨幣政策進一步收緊的概念正在發酵。
　
　　值得一提，如下星期三（１３日）聯儲局議息後，鮑威爾發放維持今年一共加息三次的言論
，而星期四（１４日）歐洲央行則發表９月後全面退市的言論，在這一鬆一緊的兩極貨幣政策比
較下，估計歐元兌美元後市有機會大幅上升。若以短線來說，歐元兌美元正朝向１﹒１８３２阻
力邁進，突破後便會邁向１﹒２０００水平，如果意大利真的聽聽話話不舉辦「脫歐」公投，下
半年歐元兌美元重上１﹒２４００應該是指日可待。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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