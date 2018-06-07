【駐京專電】商務部：中俄全年貿易額或超過１０００億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表

示，中俄貿易增長快速，去年同比增２７﹒３％，全年貿易須額或超過１０００億元（人民幣．

下同）。中俄將繼續積極推進一帶一路建設，相信兩國經貿合作將更緊密。

