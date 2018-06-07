《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表
示，中美貿易磋商細節雙方將確認，中國不希望與美國貿易摩擦升級，中方立場是一貫的，希望
推動中美兩國經貿的平衡發展。中美雙方在諸多領域取得了積極進展，更緊密的經貿合作有利於
兩國的經濟、就業和民生。中美關係在風雨中向前行。
07/06/2018 10:44
【駐京專電】商務部：中美貿易磋商細節雙方將確認
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表
示，中美貿易磋商細節雙方將確認，中國不希望與美國貿易摩擦升級，中方立場是一貫的，希望
推動中美兩國經貿的平衡發展。中美雙方在諸多領域取得了積極進展，更緊密的經貿合作有利於
兩國的經濟、就業和民生。中美關係在風雨中向前行。
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