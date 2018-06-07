【駐京專電】商務部：將引導外資更多投向中西部地區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表

示，為進一步積極有效利用外資，商務部將從放寬市場准入、擴大投資便利化、加大權益保護等

方面入手，營造公平、透明、便利的投資環境。將引導外資更多投向中西部地區，提高投資便利

化的水平，完善稅收、用地、信貸等政策，暢通開放渠道，加強互聯互通和開放平台的建設。

另外，就中歐問題，他表示，中國願與歐盟加強合作，維護多邊貿易體系。

