《午市前瞻》港股短線料回吐三分一升幅，整固後將有力再上

《經濟通通訊社７日專訊》道指昨晚（６日）在金融股強勢帶動下，收升３４６點報

２５１４６點；納指亦收高０﹒７％，連續第三日創收市新高。港股今早（７日）五連升後，隨

外圍延續漲勢，今早再高開２０５點報３１４６４，但升至３１５１４點高位後，漲勢稍為收窄

，半日走高１７３點報３１４３２。

上證綜合指數報３１１７﹒０２，升１﹒８４點或升０﹒０６％，成交９９６﹒７９億元人

民幣。國指則揚９１點報１２３７５。港股半日主板成交５４３﹒６億元，按日增逾７％。



＊中標促騰訊吉利雙升，平保強勢領漲＊



騰訊（００７００）同吉利（００１７５）母企成功中標動車網絡科技有限公司４９％股權

轉讓項目，未來將共同經營鐵路增值服務。前者今早曾破４３０元，最高見４３１﹒６０元，但

高位遇阻，半日收報４２７﹒２０元，仍越百天線（約４２４﹒８２元）。而吉利汽車公告今年

５月之總銷量按年增漲約６１％至１２﹒３１萬部，帶動股價升３﹒０１％，報２３﹒９５元，

收復百天線（約２３﹒７４元），為半日最佳表現藍籌股。

內地稅延養老險試點今開售，滬深保險股反彈，平保（０２３１８）反擊升２﹒７９％報

８０﹒０５元，升幅第二藍籌股，今早曾觸８０．４５元。

港交所（００３８８）獲港府增持至６％，但對股價未有太大刺激，半日升１﹒８６％，報

２６３﹒４０元。



＊平安好醫生又獲唱好，續上漲態勢＊



保利協鑫（０３８００）擬向上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）出售附屬股權

，雙方均在昨日停牌，並於今早起復牌。前者飆升１１﹒８４％，報０﹒８５元。後者則跌

４﹒６４％，報２﹒８８元。

平安好醫生（０１８３３）獲摩通昨日首予增持評級後，今花旗亦初予買入評級，刺激平安

好醫生急升逾５﹒８７％，報５５﹒００元。



＊葉尚志：短炒者可先沽騰訊獲利，平保候７７元上車＊



第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股已連升五日，若今日仍能保

持漲勢，即已連漲六日累升約１５００點，相信短線將會見回吐，但今次反彈浪，主要是由強勢

股騰訊及內房股領漲，較５月份那次反彈浪較為穩陣，所以就算短線回吐，亦只是象徵式回落約

５００點，即是３１０００點將見支持，整固後港股將有力再向上。

至於今次領漲功臣騰訊，葉氏認為其主要是跟外圍科技股追落後，今日其已突破４３０元，

若於４００元入貨的投資者，不妨先行獲利離場，但強調騰訊於４１５元水平已見支持，長線亦

看好；至於另一重磅股平保發力追落後，但由於預料港股短線將向下調整，亦會限制平保表現。

但他認為，平保此前未隨大市回勇，故可考慮於７７元水平吸納，待大市整固完成後將有力反彈

。（ｍｌ、ｋｚ）

