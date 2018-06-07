《經濟通通訊社７日專訊》華泰宏觀李超團隊表示，５月末官方外匯儲備下降主要受估值影
響，匯率估值為負向影響。經過模型測算，５月份估值影響為－１００億美元左右，和官方公布
的實際方向保持一致。人民幣匯率短期內貶值空間有限，下半年美元指數升值至９４－９５之間
，與之對應的人民幣兌美元匯率貶值大概率不會超過６﹒５０。
中國５月外匯儲備回落至３﹒１１萬億美元，較４月的３﹒１２５萬億美元減少１４０億美
元，為連續兩月減少，總規模降至七個月新低。（ｂｉ）
07/06/2018 19:08
【外儲回落】華泰：外儲降受匯率估值影響，人幣短期貶值空間有限
《經濟通通訊社７日專訊》華泰宏觀李超團隊表示，５月末官方外匯儲備下降主要受估值影
響，匯率估值為負向影響。經過模型測算，５月份估值影響為－１００億美元左右，和官方公布
的實際方向保持一致。人民幣匯率短期內貶值空間有限，下半年美元指數升值至９４－９５之間
，與之對應的人民幣兌美元匯率貶值大概率不會超過６﹒５０。
中國５月外匯儲備回落至３﹒１１萬億美元，較４月的３﹒１２５萬億美元減少１４０億美
元，為連續兩月減少，總規模降至七個月新低。（ｂｉ）
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