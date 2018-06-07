【本港樓市】萊坊料一般住宅樓價升至少８％，超級豪宅升至少一成

《經濟通通訊社７日專訊》房地產顧問服務公司萊坊發表「２０１８年中國內地和香港物業

市場回顧及預測」，高級董事及估價及諮詢部主管林浩文指，香港住宅市場短期內沒有冷卻的跡

象，但由於上半年樓價升勢較急速，相信下半年升幅會收窄。他預測，今年一般住宅和豪宅預計

上升８％至１２％，當中中小型單位升勢較強勁。

另外，由於超級豪宅供應緊張，林浩文估計，超級豪宅樓價今年將上升１０％至１５％。

在樓市降溫措施下，投資者和用家的需求依然強勁，二手住宅交易持續上升，該行一手與二

手交易比例由去年３０：７０，上升至今年２５：７５。萊坊預期，今年全年住宅銷售量將達至

６萬至６﹒３萬宗，跟去年相若。

展望將來今年起的未來五年間，該行指，本港住宅落成量將達到１０萬個單位，即每年平均

２萬個單位，未來主要供應將集中在新界區，佔整體供應約５７％。當中將軍澳佔１２％和元朗

佔１１％。而在九龍方面，住宅供應就集中在啟德，約佔１１％。

由於住宅樓價上漲和買家的負擔比例下跌，在２０１８年至２０２２年間的住宅供應將由細

面積單位主導，３７％的住宅單位將少於４００平方呎，５％的住宅單位更少於２００平方呎。

對於香港零售物業市場，高級董事及商舖部主管麥海倫提到，零售業前景改善，商場直接受

惠，今年優質商場的租金預計將上升３％至６％。同時，空置的優質街舖預計在今年下半年獲吸

納，優質街舖租金的按年跌幅預計將收窄至今年的５％至１０％，對比去年逾１０％的跌幅為低

。（ｋｙ）

