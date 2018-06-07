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07/06/2018 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤達１１億，沽騰訊建行綠葉製藥永利吉利

　　《經濟通通訊社７日專訊》周四北水淨沽盤１０﹒８８億元人民幣，結束過去三日淨流入；
其中北水沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、建行（００９３９）、綠葉製藥
（０２１８６）、吉利（００１７５）、永利（０１１２８）；流入最多的個股為交通銀行
（０３３２８）。
　　港股全日主板成交１０５５﹒４６億，較周三上升８﹒４１％；港股通成交額１２１﹒３２
億，佔大市成交１１﹒４９％。
　　恆指全日升２５３﹒５３點或０﹒８１％，收報３１５１２﹒６３點。港股六連升累漲
１４５５點或４﹒８４％。
　
＊騰訊再升１％挑戰４３０關口，北水單日沽近１５億＊

　　騰訊今早曾破４３０元，最高見４３１﹒６０元，但高位遇阻，最終收報４２９﹒２０元，
升約１％收復一百天線，惟北水連日沽售騰訊，周四更錄大手沽盤１４﹒６６億，過去四日合計
淨沽盤達１８﹒１７億，暫為全周最多北水沽出的個股。
　　中資金融股方面，建行遭北水沽售２﹒６７億，四日合計淨沽盤８﹒５７億；平保
（０２３１８）北水亦沽７１５６萬。
　　另外，北水亦分別沽售綠葉製藥８８１２萬，沽吉利８７９６萬，沽永利８７７３萬。
　　今日北水的淨買盤比較少，其中流入最多的個股為交通銀行，但僅錄６１７３萬淨流入；其
次是中國生物製藥（０１１７７），淨流入５９０４萬。（ｅｎ）

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