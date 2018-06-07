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即市新聞

07/06/2018 15:45

《美元走勢－羅明立》美元或先考驗９３，受歐央縮減ＱＥ預期影響

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２２　　　１０９﹒８６　　　１０９﹒９４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１３　　　１﹒１７８０　　　１﹒１８０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４４８　　　１﹒３４１９　　　１﹒３４３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８６４　　　０﹒９８３９　　　０﹒９８４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７３　　　７﹒８４２７　　　７﹒８４３４

　　《美元走勢》歐洲央行首席經濟學家普雷特昨日（６日）表示，通脹預期也愈來愈符合歐洲
央行低於但接近２％的目標，歐洲央行將在下周的６月貨幣政策會議上評估是否要在今年逐步退
出資產購買計劃，向投資者釋放了削減刺激措施的鷹派信號。除普雷特之外，近期歐洲央行的多
位高管均紛紛發表相關鷹派言論，包括愛沙尼亞央行行長、德國央行行長及歐洲央行管委
Ｋｎｏｔ在內的多位歐央行高官均表示通脹正逐步上揚，歐央行ＱＥ計劃在２０１８年底前結束
是合理的。
　
　　受歐央行相關言論及貿易戰影響，歐元兌美元上揚，一度接近１﹒１８關口。美元指數下跌
，最低跌至９３﹒４２的２周新低，支持位在９３﹒００。技術走勢上看，美元指數暫時處於下
行階段，受歐洲央行縮減ＱＥ計劃的預期影響，有機會先考驗９３水平。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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