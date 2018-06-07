《美元走勢－羅明立》美元或先考驗９３，受歐央縮減ＱＥ預期影響

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒２２ １０９﹒８６ １０９﹒９４

歐元╱美元 １﹒１８１３ １﹒１７８０ １﹒１８０５

英鎊╱美元 １﹒３４４８ １﹒３４１９ １﹒３４３７

美元╱瑞郎 ０﹒９８６４ ０﹒９８３９ ０﹒９８４０

美元╱港元 ７﹒８４７３ ７﹒８４２７ ７﹒８４３４



《美元走勢》歐洲央行首席經濟學家普雷特昨日（６日）表示，通脹預期也愈來愈符合歐洲

央行低於但接近２％的目標，歐洲央行將在下周的６月貨幣政策會議上評估是否要在今年逐步退

出資產購買計劃，向投資者釋放了削減刺激措施的鷹派信號。除普雷特之外，近期歐洲央行的多

位高管均紛紛發表相關鷹派言論，包括愛沙尼亞央行行長、德國央行行長及歐洲央行管委

Ｋｎｏｔ在內的多位歐央行高官均表示通脹正逐步上揚，歐央行ＱＥ計劃在２０１８年底前結束

是合理的。



受歐央行相關言論及貿易戰影響，歐元兌美元上揚，一度接近１﹒１８關口。美元指數下跌

，最低跌至９３﹒４２的２周新低，支持位在９３﹒００。技術走勢上看，美元指數暫時處於下

行階段，受歐洲央行縮減ＱＥ計劃的預期影響，有機會先考驗９３水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

