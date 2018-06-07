《經濟通通訊社７日專訊》財資巿場公會數字顯示，港元拆息今日全線上揚。其中，作為樓
按參考利率的一個月拆息連升八天，較上日升１９基點至１﹒３０２４２厘，創２００８年以來
最大單日升幅。
３個拆息進一步升至１﹒９１８９３厘，刷新２００８年以來最高水平。６個月和１２個月
拆息亦分別升至２﹒０３７１４厘和２﹒３６３５７厘。
港匯轉強，最新報７﹒８４４７，美元指數報９３﹒５０７。渣打銀行認為，因美國通脹的
市場預期趨於正常化，美國國債殖利率攀升構成的壓力將減輕，料美元走弱的長期推動力未變。
（ｃｌ）
07/06/2018 11:21
【港匯弱勢】港元拆息全線上揚，一個月息八連升見１﹒３厘
《經濟通通訊社７日專訊》財資巿場公會數字顯示，港元拆息今日全線上揚。其中，作為樓
按參考利率的一個月拆息連升八天，較上日升１９基點至１﹒３０２４２厘，創２００８年以來
最大單日升幅。
３個拆息進一步升至１﹒９１８９３厘，刷新２００８年以來最高水平。６個月和１２個月
拆息亦分別升至２﹒０３７１４厘和２﹒３６３５７厘。
港匯轉強，最新報７﹒８４４７，美元指數報９３﹒５０７。渣打銀行認為，因美國通脹的
市場預期趨於正常化，美國國債殖利率攀升構成的壓力將減輕，料美元走弱的長期推動力未變。
（ｃｌ）
|專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
|生財有道07/06/2018
【踢出財富】5中企雄踞FIFA贊助席 世界盃或2030臨中國
|剖析天下07/06/2018
Quitaly風險大評估
|剖析天下07/06/2018
質易戰再起波瀾 歐盟鋼鋁未倖免
|國際動態07/06/2018
美朝峰會選定聖淘沙 特:或邀金訪美
|生財有道06/06/2018
大摩料下半年博彩業表現向好 高盛認為或可趁低吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰