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07/06/2018 11:21

【港匯弱勢】港元拆息全線上揚，一個月息八連升見１﹒３厘

　　《經濟通通訊社７日專訊》財資巿場公會數字顯示，港元拆息今日全線上揚。其中，作為樓
按參考利率的一個月拆息連升八天，較上日升１９基點至１﹒３０２４２厘，創２００８年以來
最大單日升幅。
　　３個拆息進一步升至１﹒９１８９３厘，刷新２００８年以來最高水平。６個月和１２個月
拆息亦分別升至２﹒０３７１４厘和２﹒３６３５７厘。
　　港匯轉強，最新報７﹒８４４７，美元指數報９３﹒５０７。渣打銀行認為，因美國通脹的
市場預期趨於正常化，美國國債殖利率攀升構成的壓力將減輕，料美元走弱的長期推動力未變。
（ｃｌ）

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