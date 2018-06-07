【港匯弱勢】港元拆息全線上揚，一個月息八連升見１﹒３厘

《經濟通通訊社７日專訊》財資巿場公會數字顯示，港元拆息今日全線上揚。其中，作為樓

按參考利率的一個月拆息連升八天，較上日升１９基點至１﹒３０２４２厘，創２００８年以來

最大單日升幅。

３個拆息進一步升至１﹒９１８９３厘，刷新２００８年以來最高水平。６個月和１２個月

拆息亦分別升至２﹒０３７１４厘和２﹒３６３５７厘。

港匯轉強，最新報７﹒８４４７，美元指數報９３﹒５０７。渣打銀行認為，因美國通脹的

市場預期趨於正常化，美國國債殖利率攀升構成的壓力將減輕，料美元走弱的長期推動力未變。

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