【新股上市】報道：鬥魚擬第三季來港ＩＰＯ籌最多７億美元

《經濟通通訊社７日專訊》據《南華早報》引述消息報道，騰訊（００７００）投資的大陸

遊戲直播平台鬥魚計劃第三季在港進行最高達７億美元（約５４﹒６億港元）的ＩＰＯ。

鬥魚３月初完成新一輪６﹒３億美元融資，由騰訊獨家投資，給出鬥魚的估值超過２４億美

元。

鬥魚近期已從一家單純的遊戲直播平台，變成以遊戲為主的綜合直播平台，包括戶外刺激節

目和烹飪課程。數據顯示，過去年三年間，鬥魚的收入激增７００倍以上。（ｃｌ）

