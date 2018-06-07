《經濟通通訊社７日專訊》據《南華早報》引述消息報道，騰訊（００７００）投資的大陸
遊戲直播平台鬥魚計劃第三季在港進行最高達７億美元（約５４﹒６億港元）的ＩＰＯ。
鬥魚３月初完成新一輪６﹒３億美元融資，由騰訊獨家投資，給出鬥魚的估值超過２４億美
元。
鬥魚近期已從一家單純的遊戲直播平台，變成以遊戲為主的綜合直播平台，包括戶外刺激節
目和烹飪課程。數據顯示，過去年三年間，鬥魚的收入激增７００倍以上。（ｃｌ）
07/06/2018 14:47
【新股上市】報道：鬥魚擬第三季來港ＩＰＯ籌最多７億美元
《經濟通通訊社７日專訊》據《南華早報》引述消息報道，騰訊（００７００）投資的大陸
遊戲直播平台鬥魚計劃第三季在港進行最高達７億美元（約５４﹒６億港元）的ＩＰＯ。
鬥魚３月初完成新一輪６﹒３億美元融資，由騰訊獨家投資，給出鬥魚的估值超過２４億美
元。
鬥魚近期已從一家單純的遊戲直播平台，變成以遊戲為主的綜合直播平台，包括戶外刺激節
目和烹飪課程。數據顯示，過去年三年間，鬥魚的收入激增７００倍以上。（ｃｌ）
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