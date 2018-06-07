【本港經濟】金管局：５月底官方外匯儲備資產減至４３２１億美元

《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港於今年５月底的官方外匯儲備資產為４３２１

億美元，較４月底的４３４５億美元，減少２４億美元。為數４３２１億美元的外匯儲備資產總

額，相當於香港流通貨幣七倍多，或港元貨幣供應Ｍ３約４５％。

連同未交收外匯合約在內，香港於５月底的外匯儲備資產為４２４６億美元，而４月底為

４２６９億美元。（ｃｌ）

