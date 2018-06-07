《經濟通通訊社７日專訊》保集健康（０１２４６）發出盈警，預料截至３月底止年度，綜
合虧損淨額大幅下降。不過，倘撇減發展中物業或已落成之持作銷售物業之價值，綜合虧損淨額
可能會進一步增加。
公司表示，虧損主要受多個因素影響，例如是地基打樁業務、物業發展業務均錄得虧損。另
外，２０１７年４月新收購上海金盛隆置地的建築項目仍在建造中，且並無確認任何收益，去年
度日常營運之成本不少於１９００萬元。（ｃｈ）
07/06/2018 17:40
【企業盈警】保集健康（１２４６）料去年度綜合虧損淨額大幅下降
《經濟通通訊社７日專訊》保集健康（０１２４６）發出盈警，預料截至３月底止年度，綜
合虧損淨額大幅下降。不過，倘撇減發展中物業或已落成之持作銷售物業之價值，綜合虧損淨額
可能會進一步增加。
公司表示，虧損主要受多個因素影響，例如是地基打樁業務、物業發展業務均錄得虧損。另
外，２０１７年４月新收購上海金盛隆置地的建築項目仍在建造中，且並無確認任何收益，去年
度日常營運之成本不少於１９００萬元。（ｃｈ）
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