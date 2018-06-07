【企業盈警】保集健康（１２４６）料去年度綜合虧損淨額大幅下降

《經濟通通訊社７日專訊》保集健康（０１２４６）發出盈警，預料截至３月底止年度，綜

合虧損淨額大幅下降。不過，倘撇減發展中物業或已落成之持作銷售物業之價值，綜合虧損淨額

可能會進一步增加。

公司表示，虧損主要受多個因素影響，例如是地基打樁業務、物業發展業務均錄得虧損。另

外，２０１７年４月新收購上海金盛隆置地的建築項目仍在建造中，且並無確認任何收益，去年

度日常營運之成本不少於１９００萬元。（ｃｈ）

