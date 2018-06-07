《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１５１０點，跌２５點，低水３點
，最新報３１５００點，跌３５點，低水１３點，合約成交１３２１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３８９點，跌８點，低水１９點，最新報
１２３８８點，跌９點，低水２０點，合約成交５２８張。（ｃｈ）
07/06/2018 17:41
【夜期時段】即月期指最新報３１５００點，跌３５點，低水１３點
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１５１０點，跌２５點，低水３點
，最新報３１５００點，跌３５點，低水１３點，合約成交１３２１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３８９點，跌８點，低水１９點，最新報
１２３８８點，跌９點，低水２０點，合約成交５２８張。（ｃｈ）
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