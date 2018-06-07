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07/06/2018 21:10

《再戰明天》日本公布首季經濟增長，德國和台灣公布貿易收支

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日，日本公布首季經濟增長，德國和台灣公布貿易收支。

＊儲局前主席伯南克與美國企業研究院對話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，美國聯邦儲備理事會（ＦＥＤ）前主
席伯南克參與美國企業研究院（ＡＥＩ）有關「從１０年量化寬鬆中學到的教訓」的對話。
　　明晨，４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。
　　明日，在深圳舉行２０１８（第二十屆）中國風險投資論壇（至１０日）。

＊日本公布首季經濟增長＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布４月消費信貸，料由１１６﹒２億美元增加至
１４０億美元。明早７：５０ａｍ，日本公布第一季名義國內生產總值，季率料由上升０﹒１％
下滑至收縮０﹒３％；國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒１％降至下滑０﹒１％；國內
生產總值（環比）季率料由０﹒６％降至下滑０﹒４％。日本４月國際收支經常帳餘額（經季節
調整）料由１﹒８萬億日圓上升至２﹒１萬億日圓；未經季調的國際收支經常帳餘額料由３﹒１
萬億日圓減少至２﹒１萬億日圓。

＊德國和台灣公布貿易收支＊

　　下午２：００ｐｍ，德國公布４月工業生產（經季節調整），月率料由１％降至０﹒３％。
德國４月經常帳盈餘料由２９１億歐元下降至２００億歐元。德國４月貿易盈餘料由２４７億歐
元減少至２０２億歐元；進口（經季節調整）月率料由下滑０﹒２％升上０﹒６％；出口（經季
節調整）月率料由１﹒８％降至下滑０﹒３％。
　　２：４５ｐｍ，法國公布４月工業生產，月率料由下滑０﹒４％升上０﹒３％；年率料由
１﹒８％升上２﹒９％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布５月貿易收支，料貿盈由４１﹒５億美元擴大至４３﹒２億美元；
進口年率料由４﹒９％升上９％；出口年率料由１０％升上１２％。

＊恆大開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：中遠海運港口（０１１９９）、龍湖地產（００９６０）
、中遠海控（０１９１９）、合景泰富（０１８１３）、中國恆大集團（０３３３３）。
（ｈｏ）

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