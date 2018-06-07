【企業盈喜】信星（１１７０）料年度純利大增至不少於２﹒５億元

《經濟通通訊社７日專訊》信星集團（０１１７０）預期截至今年３月底止年度錄得純利不

少於２﹒５億元，去年度大幅增加。此乃主要由於出售順星製鞋的收益淨額所得之非經常性溢利

約１﹒７４億元及過往年度的所得稅超額撥備。

儘管預期純利有所增長，美國及歐洲的零售氣氛可能繼續受壓，有關情況再次反映於本財政

年度下半年的客戶訂單。

公司指，誠如中期報告內預測，集團年內生產及銷售鞋類產品之核心業務應佔之收益料將減

少約３５％，經常性溢利亦因此料將會減少。（ｋｙ）

