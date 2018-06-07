《經濟通通訊社７日專訊》天工國際（００８２６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月
之未經審核綜合純利按年將錄得顯著增長約１００％以上。
集團期間的預期未經審核綜合純利錄得顯著增長乃由於市場需求增加，促使期間集團產品銷
量增加；及集團用作原材料的稀有金屬價格於期間上漲，帶動集團產品的平均售價上升。
（ｋｙ）
07/06/2018 17:06
【企業盈喜】天工國際（８２６）料上半年純利按年顯著升一倍以上
《經濟通通訊社７日專訊》天工國際（００８２６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月
之未經審核綜合純利按年將錄得顯著增長約１００％以上。
集團期間的預期未經審核綜合純利錄得顯著增長乃由於市場需求增加，促使期間集團產品銷
量增加；及集團用作原材料的稀有金屬價格於期間上漲，帶動集團產品的平均售價上升。
（ｋｙ）
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