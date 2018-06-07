《小傳日記》香江六連升，「狂牛」認真勁！

《小傳日記》香江今次呢個升浪，「狂牛」勇猛，一口氣帶領好友連贏六場，加加埋埋升咗

１４５５點，雖然今日（７日）去到３１５００左右就有Ｄ阻力，但好快就衝破埋，基本上全日

由頭升到落尾，勁呀！

先係今朝跟隨花旗國魚缸高開２０５點報３１４６４，之後喺平保（０２３１８）追落後下

，試過最高飛起２６２點報３１５２１，唔少恆指熊仔都被打靶。大市氣氛好返咁多，資金開始

流入去重磅大隻佬身上，ＱＱ（００７００）都試過上返４３１﹒６銀，埋單有約１巴仙進帳報

４２９﹒２銀；生發發（００３８８）直頭獲港府增持至６巴仙，收市開心行前近２巴仙報

２６３﹒４銀。

總結全日賽果，恆指成功寫下六連升佳績，收漲２５３點報３１５１２；國指走高１２４點

報１２４０７。全日成交１０５５億銀左右！



＊平保追落後成功高高收，好醫生風騷花旗接唱好＊



平保過去一個月喺７５至８０銀水平上上落落，估唔到今日末期息１蚊人仔除淨，反而有力

向上衝破橫行區頂部，一度行前逾３巴仙至８０﹒４５銀，收市都升逾２巴仙報７９﹒５５銀，

成為領漲功臣。原來氣勢咁勁，全靠阿爺支持，據報六間險企，包括國壽（０２６２８）、平安

養老等嘅稅延養老保險產品已經獲得批准銷售，難怪同業都有Ｄ進帳，新保（０１３３６）踢高

近３巴仙報３８﹒１５銀，讚！

除此之外，平保旗下囝囝平安好醫生（０１８３３）都好生性，自從喺上個月３０號見

４２﹒７銀新低後，獲摩通同花旗先後唱好，分別畀目標價６８銀及６０銀，今日平安好醫生終

於浮返上「水面」，收報５７銀飆近１０巴仙，突破５４﹒８銀招親價喇！



＊吉利銷售靚藍戰最標青，蒙牛創新高世畀盃就到＊



吉利（００１７５）都係缸友追捧嘅魚毛之一，皆因宣布５月份銷售按年大升６１巴仙，首

五個月銷售已經達全年目標四成，瑞信大和都拍手掌讚好，前者將目標價升至２９銀，缸友都跟

住入貨支持，吉利踩油使前逾３巴仙收市，報２４﹒０５銀，奪得最威藍戰寶座。

講開寶座，下星期就係世界盃開鑼嘅大日子，球迷當然好關心邊隊會奪得冠軍寶座喇！蒙牛

（０２３１９）作為全球官方贊助商，今日就創新高２９﹒７５銀賀一賀！埋單都仲有逾２巴仙

落袋，報２９﹒４銀，世界盃威力絕不可睇少！連康師傅（００３２２）、旺旺（００１５１）

等街坊都帶挈埋，齊齊行前約３巴仙，收報１８銀及８﹒１１銀。



＊石藥升太多缸友沽貨囉，藥明有氣勢試闖破紅底＊



魚缸強返咁多，早排大受歡迎嘅醫藥佬就失寵了，新晉藍戰石藥（０１０９３）由５月開始

落鑊，上個月底仲破頂見２６﹒６銀添，累漲幅度逾三成。所以正式染藍後，缸友都陸逐沽貨離

場，今日就逆市碌低近３巴仙收２４﹒９銀，失守十天線（約２５﹒１２銀），係最差藍戰；街

坊中生製藥（０１１７７）都同一命運，匯證點名話利好因素已經反映晒，仲調低評級至「減持

」，目標價削到得返１３﹒５３銀，搞到中生製藥跣低逾５巴仙，報１２﹒４６銀。

街坊藥明生物（０２２６９）算係最巴閉喇，今朝一度衝去上市新高見９８﹒５銀，可惜挑

戰「紅底」不果，但都相當硬淨，只係碌返落去０﹒１巴仙，收報９５﹒１銀，相信晉身「紅底

」不是夢。



＊協鑫賣資產復賽見反彈，上電有點翳中金話太貴＊



保利協鑫（０３８００）停牌前，受到阿爺減少光伏行業補貼嘅壞消息重擊。今日復賽宣布

擬向上海電氣（０２７２７）出售旗下附屬江蘇中能硅業科技５１巴仙股權，預期附屬１００巴

仙股權嘅估值，唔會超過２５０億人仔。咁大單「刁」，保利協鑫今朝競價時段已經爆升逾１８

巴仙至０﹒９銀，點知交銀國際潑冷水，話雖然今次出售附屬，短期可以利好股價，不過認為公

司發展仍面對較多不確定性，盈利能力會明顯下滑，仲將目標價由１﹒０５銀降至０﹒８３銀，

結果保利協鑫打烊就得返逾９巴仙進帳報０﹒８３銀，啱啱好去返交銀目標價。

上電就被中金唱淡，話今次佢進軍光伏業，係公司戰略轉型嘅第一步，但收購時間唔啱，而

且估值偏貴，難以獲得孖屐支持，上電一度頭耷耷唔見逾５巴仙，不過收市前發力，只係收跌逾

１巴仙報２﹒９８銀，叻。請請！



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