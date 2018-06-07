《真知灼見－溫灼培》歐元１﹒１５美元似已見底

《真知灼見》歐元匯價利好因素昨晚（６日）接連出現，不得不使我們重新衡量歐元匯價。

首先，歐盟執行委員會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）指，歐盟將會在本月底前

與各成員國制定出報復美國徵歐盟鋼鋁關稅的清單，並計劃於７月落實執行。未知歐盟的報復清

單遲遲未能出台是甚應原因。但歐盟愈遲對美國報復，歐美雙方愈具周旋空間，事件愈具化解機

會。這對歐元可視為利好因素。不要忘記，歐盟在貿易上是擁龐大盈餘的一方，打貿易戰可不利

歐洲經濟以至歐元匯價。



＊歐央下周或討論停止買債＊



其次，歐央行首席經濟師普雷特（Ｐｅｔｅｒ Ｐｒａｅｔ）昨晚指，由於歐元區內通脹已

見逐步回升，到２０１８年底很大機會歐央行將會停止其買債行動。而普雷特更指出，於下周四

（１４日）的議息會，歐央行將會就此事作討論。而德國央行行長魏德曼昨晚亦作出類似的講話

。面對意大利的政局不穩及歐美的貿易紛爭，不少投資者原先以為歐央行在此時刻不會談論停止

買債事宜。這一改變，加上周三（３０日）意大利新首相孔特（Ｇｉｕｓｅｐｐｅ

Ｃｏｎｔｅ）揚言不會離開歐元區，一時間刺激歐元走強。今早（７日）於亞洲市場報

１﹒１７８３美元。



＊歐元難望重上１﹒２美元＊



因應意大利首相、經濟部長以至兩個組成意大利聯合政府的政黨均先後公開表示不「脫歐」

。加上歐盟在應對美國的貿易紛爭中也表現得相當克制，沒有把事情弄大。而歐央行更暗示有機

會於今年底終止買債。這一切因素的轉變均有利歐元匯價回升。或許上周歐元於靠近

１﹒１５美元已見了其短期底部，不排除短期內歐元於１﹒１６５０至１﹒２０００美元間走上

落。不過，要歐元重上１﹒２０００美元之上始終有困難。首先，歐美的貿易紛爭只能說得以暫

緩，並未真正解決。下周聯儲局又將準備加息，而美國最新公布４月份貿易赤字降至７個月低位

至只有４６２億美元，美國貿易易差收窄當然要記美國總統特朗普一功。而貿赤減少即美元流走

資金減少，這可利美元走強，並限制歐元升勢。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

